Как помочь себе реализовать желаемое в новом году

Lifestyle
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глубокий и бережный подход к постановке целей разработала эксперт 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Ментор по переходу из прокрастинации к реализации своих целей Жанна Прашкевич признается, что сама годами ходила по замкнутому кругу, задаваясь вопросом «Что со мной не так, почему еще один год прошел, а я так и не достигла своих целей?» Когда «смарты», «аскезы», «подъемы в 5 утра», «визуализации» и «хьюман дизайны» не помогли, она решила глубинно разобраться в вопросе актуального целеполагания, основанного на научном подходе, а не на популярной инста-психологии.

В результате она нашла ответ на вопрос, почему люди бессознательно выбирают мечтать о своих целях и мучить себя чувствами вины и упущенных возможностей, вместо реализации целей изо дня в день, и поделилась своим подходом с корреспондентом Kazpravda.kz

«Якоря» в желаемое будущее

На взгляд эксперта, в последние годы мир стал слишком непредсказуемым для жестких планов. Во время стремительных изменений люди уже не могут себе позволить, как раньше, «загадывать» определенную профессию, специализацию, источники и валюты дохода и даже конкретный город своего проживания – настолько быстро меняется макроэкономическая ситуация.

«Поэтому начинать планирование необходимо с описания так называемых «целевых состояний», которые хотелось бы реализовать в желаемом будущем. Когда мы отказываемся от излишней конкретики, перед нами открывается гораздо больше возможностей», – отметила Жанна Прашкевич.

Вместо событий и вещей эксперт предлагает описывать целевое состояние дня из желаемого будущего через 3-5 лет, отвечая себе на вопросы: «Как я просыпаюсь?» «Какие люди меня окружают?», «Как мы проводим с ними время?» «Чем я полезен?»

«Проверьте, не является ли этот образ будущего пустой фантазией? Фантазирование от мечтаний отличается тем, что в первом случае личность сбегает в образ будущего, отбрасывая свою действительность, а во втором учитывает текущее положение дел, как исходный строительный материал, каким бы оно ни было», – дает важное различие ментор.

При этом можно и нужно включать детали, которые принципиально важны вам.

«Хотите большие окна? Отлично! Ведь большие окна можно сделать и в Леоне, и даже в холодной Астане. Если вдруг вы увидите греющие вашу душу мелочи (определенное постельное белье, картину, настольную игру), которые вы можете приобрести или организовать уже сейчас – сделайте себе такой новогодний подарок, пусть они станут вашими «якорями» в желаемое будущее уже сейчас», – предложила Жанна.

Карта ключевых событий

Далее необходимо определить ключевые события, которые максимизируют реализации целевых состояний, - собрав костяк будущего, ответить на вопросы: «Какие события должны произойти, чтобы этот показательный день желаемого будущего стал возможен?», «Без чего этот образ не состоится?».

Ментор просит определить 4-9 ключевых событий, не путая их со списком задач.

«Как только их становится 10-12 и более – перепроверяем, не нафантазировали ли мы «побег из реальности». Какие чувства вас посещают, когда смотрите на ключевые события? Скука? Тяжесть? Волнение?» – интересуется Жанна.

По ее словам, реализуемый образ будущего не должен вызывать ни экстатического восторга (рывок вверх), ни тяжелого уныния (провал вниз). Он ощущается как нечто «земное» в хорошем смысле, хоть и требующее усилий непреодолимое желание сделать шаг вперед.

Реализация целей в разных сценариях будущего

На данном моменте нужно выписать все факторы, которые могут способствовать и мешать реализации, и определить возможные сценарии, в которых придется действовать. Когда накладываются «определяющие» факторы друг на друга, получается трехмерная матрица с 4-8 возможными сценариями.

«Итак, у вас перед глазами должен быть к этому моменту список ключевых событий будущего. Я предлагаю клиентам фреймворк для определения реализуемых целей на год «создать, узнать, внедрить, купить, попробовать и посетить» – на каждый из 6 типов целей можно написать от 3 до 5 пунктов на год», – пояснила спикер.

Ключевые процессы реализации

Обычно люди сразу после постановки целей бросаются выписывать задачи. Здесь Жанна Прашкевич предлагает притормозить.

«Если в теме вы уже как рыба в воде, вы знаете предмет, понимаете процессы, у вас уже есть опыт, то вы можете сразу заносить задачи в календарь. А вот если вы десятилетиями пытаетесь «взяться за спорт», просрочили кучу абонементов в зал, то пришло время признать: «Я в этом не разбираюсь!» – говорит она.

В этом случае вместо задач определяем ключевой процесс. Например, втянуться в тренировки – процесс тренировки, скорректировать вес – процесс приема пищи. Все просто, но эта простота не говорит о том, что это действие можно пропустить. Это тот момент, когда человек дает себе шанс перестать преследовать себя и начинает исследовать себя.

Из преследователя себя – в исследователя себя

Как отметила Жанна Прашкевич, у человека нет рецептора на чувство времени.

«Поскольку наш ведущий канал восприятия – зрение, на помощь может прийти визуальный трекинг. Мы визуализируем не само техническое время (часы-минуты), а процесс изменений. За 52 недели (это всего лишь один год!) при регулярных «подходах» (хотя бы 2-3 раза в неделю) у вас накопится около 100-120 наблюдений. И знаете, что? При таком количестве данных у вас просто не будет шанса не сдвинуться с места!», – пояснила она.

Вместо «Буду вести блог каждый день!» мы спрашиваем: «Мне интересно, в каких состояниях и за какое время я создам свои 100 единиц контента»? Вместо «Я буду делать каждый день зарядку» мы интересуемся «Мне интересно, в каких состояниях и за какое время я сделаю свои первые 100 тренировок?»

По ее опыту, люди перестают требовать от себя невозможного - «постоянно быть правильным». Вместо этого начинают собирать данные о том, как они реально действуют в разных состояниях.

«И даже в «плохие» дни мы получаем ценную информацию: в каких обстоятельствах и состояниях мы тренируемся, питаемся, тратим и зарабатываем деньги. Ваша жизнь – это не экзамен, который нужно сдать на отлично. Это увлекательная экспедиция, где вы одновременно и исследователь, и предмет исследования», – заключила ментор.

#реализация #цели #планирование #эксперт #Новый год

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