Как президент встретит Новый год
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Подробнее об этом рассказал советник - пресс-секретарь президента Берик Уали, сообщает Kazpravda.kz
Новый год Президент традиционно встретит дома в кругу родных за праздничным столом, как и миллионы граждан нашей страны.
«В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана. У Касым-Жомарта Кемелевича выходных практически не бывает, поэтому и новогодние дни он планирует посвятить работе, в том числе с документами», - сообщил Берик Уали.