Как президент встретит Новый год

Новый год Президент традиционно встретит дома в кругу родных за праздничным столом, как и миллионы граждан нашей страны.

«В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана. У Касым-Жомарта Кемелевича выходных практически не бывает, поэтому и новогодние дни он планирует посвятить работе, в том числе с документами», - сообщил Берик Уали.