Как прошли клинические исследования вакцины QazVac

Завершена третья фаза клинических испытаний вакцины QazVac, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
«Все клинические исследования завершены по третьей фазе, 9 июля собраны последние анализы. До конца июля провели обработку, статистический анализ огромного пласта данных. Участвовали 3 тысячи человек, параметров было достаточно большое количество. Заключительный отчет в конце июля подготовили по третьей фазе и по всему клиническому исследованию», - сообщила Кунсулу Закарья, директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности на онлайн-брифинге СЦК.
Отчет был подан в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. В настоящее время он находится в данном центре на экспертизе, заключение пока не получено.
«Но, следуя нашему отчету, поскольку отчет готовился нашим институтом, клинические исследования первой казахстанской вакцины QazVac прошли успешно», - отметила спикер, добавив, что они начали подготовку статьи в очередной ведущий высокорейтинговый журнал, для того чтобы показать успех казахстанской науки.
«Все клинические исследования завершены по третьей фазе, 9 июля собраны последние анализы. До конца июля провели обработку, статистический анализ огромного пласта данных. Участвовали 3 тысячи человек, параметров было достаточно большое количество. Заключительный отчет в конце июля подготовили по третьей фазе и по всему клиническому исследованию», - сообщила Кунсулу Закарья, директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности на онлайн-брифинге СЦК.
Отчет был подан в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. В настоящее время он находится в данном центре на экспертизе, заключение пока не получено.
«Но, следуя нашему отчету, поскольку отчет готовился нашим институтом, клинические исследования первой казахстанской вакцины QazVac прошли успешно», - отметила спикер, добавив, что они начали подготовку статьи в очередной ведущий высокорейтинговый журнал, для того чтобы показать успех казахстанской науки.