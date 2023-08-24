Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"

Общество
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Самат Бейсембаев

В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» АО «Астана-РЭК» модернизировало и обновило три объекта энергоснабжения в Астане.

фото Игоря Бургандинова

Для улучшения состояния оборудования и поддержания бесперебойного обеспечения Астаны электроэнергией АО «Астана-РЭК» в текущем году начало реализацию инвестиционной программы на 2021–2025 годы. В ее рамках планируется освоить 23 млрд тенге.

На нынешний год выделено 4,5 млрд тенге, из которых 1,7 млрд уже освоены. За счет них произведена реконструкция подстанции «ПНФ» по улице Сатпаева и подстанции «Центральная» по проспекту Шакарима Кудайбердыулы, а также замена оборудования на трансформаторной подстанции 502 (АРЭС) по улице Кюйши Дины.

– От работы АО «Астана-РЭК» зависит благополучие населения, – отметил заместитель председателя правления по производству этой Региональной электросетевой компании Руслан Абжанов. – В этом году, как вы знаете, региональная комиссия рассмотрела и утвердила рост тарифов на 13,9%. Это примерно 5,38 тенге за киловатт⁄час. Что будет решено в рамках прог­раммы «Тариф в обмен на инвес­тиции»? К примеру, в 2022-м за счет дополнительных вложений была снижена степень изношенности сетей, соответственно уменьшено количество аварийных случаев, сокращены нормативные потери электро­энергии с 10,7% до 9,8%.

Если говорить подробно, подстанция «ПНФ» была запущена в 1985 году, последняя ее реконструкция проводилась в 2008-м. Но в связи с увеличением числа потребителей и ростом существующих сетей для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения стало не хватать мощности силовых транс­форматоров.

За счет замены трансформаторов 40 МВА на более мощные 63 МВА было достигнуто увеличение пропускной способности в части нагрузки и значительного повышения надежности электроснабжения. В рамках прог­раммы на эти цели выделили 663 млн тенге.

По второму объекту – ПС «Цент­ральная» – требовалась замена двух силовых трансформатора ТРДН 40000, выпущенных в 1983 и 1974 годах.

Срок службы Т1 – 40 лет, Т2 – 49 лет. Как видно, они работают уже сверх установленного нормативного срока. Поэтому были проведены работы по их обновлению на общую сумму 908 млн тенге.

Что же касается трансформаторной подстанции 502, то она была введена в эксплуатацию в 1967 году и устарела. В рамках инвестиционной программы здесь заменили оборудование общей стоимостью 188,5 млн тенге.

Комплекс мероприятий на подстанции 502 повысил надежность электроснабжения района, спецсветофора, ресторана, отделения банка и базовой станции сотовой связи.

#инвестиции #модернизация #оборудование #ЖКХ #тарифы #коммунальные услуги #Астана-РЭК

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