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Сенат
Как реформируют судебную систему Казахстана

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в университете КАЗГЮУ им. Нарикбаева совместно с представителями Верховного суда, научными сотрудниками, экспертами и юристами в формате круглого стола обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего реформирования судебной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове председатель Комитета Владимир Волков отметил, что созданная при Сенате рабочая группа провела масштабную работу по всестороннему обсуждению 10-ти шагов по реформированию судебной системы, предложенных Верховным судом.

«Основным смыслом реформ было и остается – повышение доверия граждан к судам. За последние 4 года депутатами принято более 30 законов по модернизации судебной системы. Благодаря вносимым поправкам с начала этого года судьями стали около 50 юристов – практиков, пришедших из других сфер, в том числе из корпоративного сектора», - сказал Владимир Волков.

В ходе мероприятия, участники обсудили вопросы реформирования судебной системы. По словам сенаторов, изменения позволят улучшить состязательность сторон в судебном процессе, обеспечить равный статус судей, тем самым снизить их зависимость от председателей судов, а также внедрить элементы выборности председателей судов и председателей судебных коллегий самими судьями.

Сенатор Канатбек Сафинов, модерируя работу круглого стола подчеркнул, что в Сенате проведено 14 заседаний рабочих групп, на которых детально рассмотрены особенности предложенной судебной реформы.

«Также отработаны позиции госорганов и получены предложения от от юридического сообщества, правоведов и общественных организаций. При этом мы говорили, что необходимо также обсудить и другие шаги реформы, которые не обсуждались на рабочих группах», - сказал сенатор Сафинов.

Кроме того, со своими докладами в ходе заседания выступили Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Аслан Тукиев, председатель правления университета КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев и другие.

Подводя итоги, сенатор Владимир Волков подчеркнул, что работа по реформированию судебной системы продолжается, отметив, что предложенные в ходе встречи инициативы и идеи будут всесторонне изучены Комитетом и рассмотрены на предстоящих рабочих группах.

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