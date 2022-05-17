Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик

В режиме выживания

Северо-Казахстанская ассоциация строителей ратует за введение системы индексации цен.

Из-за внешних и внутренних факторов строительная отрасль страны столкнулась с серьезными проблемами. Недостроенные многоэтажки и заброшенные инженерные сети можно наблюдать сегодня во всех регионах страны. В большинстве случаев такая ситуация возникает из-за удорожания проектов.

Корректировка сметной стоимости не спасает положение дел, говорят строители. Она лишь оттягивает неизбежный кризис сферы жилищного строительства, осуществляемого за счет государственных инвестиций.

Тревогу застройщики забили еще в июле прошлого года. Тогда они обратились в «Казахстанскую правду» за поддержкой. В статье «Быть ли новым домам?» («Казправда» от 22 июля 2021 года) говорилось и о причинах, и о вариантах выхода из сложившейся ситуации. В местной отраслевой ассоциации надеялись быть услышанными Правительством.

Обсуждений на разных уровнях прошлым летом было много. Вот только строительные компании по-прежнему находятся в режиме выживания.

– За прошлый год часть объектов – тех, что на 1 июля находились в стадии реализации, – попали под пересчет. Сама эта процедура долгая. В итоге первые деньги мы получили только к концу года. А цены между тем продолжали рост. Кроме того, не все проекты вошли в программу корректировки, и строители ничего не заработали. Как следствие – не смогли обновить оборудование и обеспечить оборотные средства, – говорит руководитель одной из местных компаний-застройщиков Сергей Тимофеев. – Мы, по сути, не должны работать по вчерашним ценам. Потому и настаиваем на введении механизма индексации цен на стройматериалы.

– Для того чтобы воплотить идею по индексации цен, нужна специальная компьютерная программа. Она позволит решать вопросы пересчета оперативно и прозрачно, – уверен представитель Северо-Казахстанской ассоциации строителей Алим Шукенов.

Сегодня от существующей системы ценообразования страдают и работники строительных компаний. Несвоевременная выплата зарплаты, невозможность ее повышения, сокращение штата на предприятиях не лучшим образом сказываются на ситуации. И высококвалифицированные специалисты все чаще выбирают работодателя, который платит в «конверте». Этот заработок «серый», сетует представитель Северо-Казахстанской ассоциации строителей Алим Шукенов.

Что касается показателя деловой активности в данной сфере, то он далек от оптимистичных значений. Есть интересные данные в отчете Агентства по стратегическому планированию и реформам о социально-экономическом развитии страны. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве (I квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года) в процентном соотношении равен нулю, тогда как в промышленнос­ти данный показатель составил два процента.

Обеспокоенность застройщиков в палате предпринимателей Северо-Казахстанской области разделяют. Ее представители свою заинтересованность в решении злободневного вопроса выражают в организации встреч с заинтересованными сторонами. К примеру, в этом месяце в регион пригласили бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова.

Он встречался с представителями разных компаний и не только согласился с предложениями застройщиков, но и озвучил свою идею предот­вращения коллапса в отрасли.

– Проблему мы обсуждали в оперативном штабе у министра. Рассмат­риваем варианты. Понимаем, что любая корректировка происходит при отклонении в 10%. И для того чтобы доказать эти 10%, надо пройти несколько кругов ада. Вот ваш областной драматический театр – наглядный пример. В прошлом месяце я выступил с инициативой перейти на международные стандарты проектирования строительства FIDIC, где не жесткая стоимость, а гибкая с возможностью корректировки уже в 25–30% пропорционально эскалации цены в зависимости от инфляции.

При этом он признал, что процесс внедрения этого проекта непростой. На сегодня пока есть договоренность с отраслевым министерством по запуску пилотного проекта в одном из регионов.