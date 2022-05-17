Экономика
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Алия Икамбаева

В режиме выживания

Северо-Казахстанская ассоциация строителей ратует за введение системы индексации цен.

Из-за внешних и внутренних факторов строительная отрасль страны столкнулась с серьезными проблемами. Недостроенные многоэтажки и заброшенные инженерные сети можно наблюдать сегодня во всех регионах страны. В большинстве случаев такая ситуация возникает из-за удорожания проектов.

Корректировка сметной стоимости не спасает положение дел, говорят строители. Она лишь оттягивает неизбежный кризис сферы жилищного строительства, осуществляемого за счет государственных инвестиций.

Тревогу застройщики забили еще в июле прошлого года. Тогда они обратились в «Казахстанскую правду» за поддержкой. В статье «Быть ли новым домам?» («Казправда» от 22 июля 2021 года) говорилось и о причинах, и о вариантах выхода из сложившейся ситуации. В местной отраслевой ассоциации надеялись быть услышанными Правительством.

Обсуждений на разных уровнях прошлым летом было много. Вот только строительные компании по-прежнему находятся в режиме выживания.

– За прошлый год часть объектов – тех, что на 1 июля находились в стадии реализации, – попали под пересчет. Сама эта процедура долгая. В итоге первые деньги мы получили только к концу года. А цены между тем продолжали рост. Кроме того, не все проекты вошли в программу корректировки, и строители ничего не заработали. Как следствие – не смогли обновить оборудование и обеспечить оборотные средства, – говорит руководитель одной из местных компаний-застройщиков Сергей Тимофеев. – Мы, по сути, не должны работать по вчерашним ценам. Потому и настаиваем на введении механизма индексации цен на стройматериалы.

– Для того чтобы воплотить идею по индексации цен, нужна специальная компьютерная программа. Она позволит решать вопросы пересчета оперативно и прозрачно, – уверен представитель Северо-Казахстанской ассоциации строителей Алим Шукенов.

Сегодня от существующей системы ценообразования страдают и работники строительных компаний. Несвоевременная выплата зарплаты, невозможность ее повышения, сокращение штата на предприятиях не лучшим образом сказываются на ситуации. И высококвалифицированные специалисты все чаще выбирают работодателя, который платит в «конверте». Этот заработок «серый», сетует представитель Северо-Казахстанской ассоциации строителей Алим Шукенов.

Что касается показателя деловой активности в данной сфере, то он далек от оптимистичных значений. Есть интересные данные в отчете Агентства по стратегическому планированию и реформам о социально-экономическом развитии страны. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве (I квартал 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года) в процентном соотношении равен нулю, тогда как в промышленнос­ти данный показатель составил два процента.

Обеспокоенность застройщиков в палате предпринимателей Северо-Казахстанской области разделяют. Ее представители свою заинтересованность в решении злободневного вопроса выражают в организации встреч с заинтересованными сторонами. К примеру, в этом месяце в регион пригласили бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова.

Он встречался с представителями разных компаний и не только согласился с предложениями застройщиков, но и озвучил свою идею предот­вращения коллапса в отрасли.

– Проблему мы обсуждали в оперативном штабе у министра. Рассмат­риваем варианты. Понимаем, что любая корректировка происходит при отклонении в 10%. И для того чтобы доказать эти 10%, надо пройти несколько кругов ада. Вот ваш областной драматический театр – наглядный пример. В прошлом месяце я выступил с инициативой перейти на международные стандарты проектирования строительства FIDIC, где не жесткая стоимость, а гибкая с возможностью корректировки уже в 25–30% пропорционально эскалации цены в зависимости от инфляции.

При этом он признал, что процесс внедрения этого проекта непростой. На сегодня пока есть договоренность с отраслевым министерством по запуску пилотного проекта в одном из регионов.

Популярное

Все
Лебеди села Акмол
Крепить позиции на рынке
Дорога певца – вместе с народом
А ты записался в очередь?
Три аспекта реабилитации
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Экономика
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства …
Международное сотрудничество , Экономика
Филиалы трех казахстанских вузов планируют открыть в Узбеки…
Экономика
Проверки на рынке "Алтын орда": 1,5 млрд тенге налогов упла…
Экономика , Транспорт , Общество
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]