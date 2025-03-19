Как рождаются леса

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Каждую весну в питомниках получают шанс на жизнь в будущем лесу молодые саженцы деревьев. Работа эта очень важная, ведь лесистость региона составляет всего 3%.

фото из архива управления

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Джанета Микишева, площадь лесного фонда региона – 1,06 млн га, из них треть – лесопокрытая. А общая площадь государственного лесного фонда, что в ведении управления, составляет 405,1 тыс. га, покрытые лесом угодья занимают 235,1 тыс. га. Поэтому работа 13 лесных хозяйств области – это не только охрана и защита лесов, но и их воспроизводство, лесоразведение, организация лесопользования.

Как известно, воспроизводство леса – процесс долгий, сложный и трудоемкий. Лесхозы области ежегодно ведут лесопосадку на территории государственного лес­ного фонда. С 2009 года посажено 17,6 тыс. га леса, в том числе 2,6 тыс. га вдоль автотрассы Астана – Щучинск.

Работают лесники и над исполнением поручения Главы государства по улучшению экологической ситуации, чтобы в том числе в течение пяти лет посадить более двух миллиардов деревьев. В Акмолинской области на 2021–2027 годы запланировали посадку 150 млн штук сеянцев хвойных и лиственных пород деревьев. Эта кропотливая работа выполняется добросовестно и с постоянным перевыполнением планов. Нынче акмолинские лесники планируют посадить 14 млн деревьев на двух тысячах гектаров.

Весной 11 лесных питомников области становятся не только мес­том для посадки саженцев, но и символом обновления природы. Ежегодно лесники выращивают более 10 млн штук одно-двухлетних сеянцев древесно-кустарниковых пород и саженцы старше трехлетнего возраста. На участке их размещают так, чтобы создать здоровую экосистему, оптимальные условия для каждого вида. Молодая поросль требует ухода, в том числе прополки, каждый саженец должен получать достаточно солнечного света.

Ведется постоянная работа по увеличению выращивания посадочного материала. В этом году работники лесхозов собрали и заготовили более 10 тонн семян лиственных пород, сосновой шишки собрано 113 тонн. В семи шишкосушилках уже переработано более 70 тонн шишки, получено 700 кг семян сосны. Так как ­объем выращивания посадочного материала растет, разработана проект­но-сметная документация для строительства нового постоянного лесного питомника площадью 61 га.

#лес #саженцы #лесхоз

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