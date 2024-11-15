Как снегопад в Астане повлиял на дорожное движение

Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Астане уже несколько дней продолжается обильный снегопад. Он стал причиной пробок и заторов в городе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средняя скорость передвижения автомобилистов снизилась на треть, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sergek ITS

Аналитики Sergek ITS сравнили среднюю скорость на дорогах в будние дни 5 ноября – день, когда снег еще не выпал, и 11 ноября, когда снегопад уже полностью окутал столицу. Наиболее загруженными в Астане традиционно оказались проспекты Туран, Кабанбай батыра, Мәңгілік ел и улица Туркестан.

Из-за образовавшихся заторов часы пик (утро с 8.00 до 9.00 и вечер с 18.00 до 19.00) на некоторых улицах продлились на час дольше обычного. 

К примеру, утром 11 ноября скорость транспортных средств на пр. Туран (в северном направлении) сократилась почти на четверть, на пр. Мәңгілік ел, Кабанбай батыра и ул. Туркестан – больше чем на треть. Причем пик пробок на пр. Мәңгілік ел пришелся на 10.00 утра, когда средняя скорость упала с 27 км/ч до 16 км/ч. 

Что касается вечернего времени, то наименьший показатель скорости был зафиксирован на пр. Кабанбай батыра. В период с 19.00 до 20.00 средняя скорость здесь упала почти вдвое: 23 км/ч в ясную погоду против 12 км/ч в снежный день.

В целом, по данным интеллектуальной транспортной системы, средняя скорость передвижения автомобилистов снизилась примерно на 30%. А это значит, что теперь астанчанам нужно закладывать на 43% больше времени, чтобы добраться до нужного места.

Отмечается, что в межсезонье увеличивается вероятность попадания в ДТП, эксперты рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры.

#Астана #ДТП #заторы #час пик

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