Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
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Беседовал Николай Жоров
Перед охотничьими хозяйствами поставлена задача по развитию системы устойчивого природопользования. Определенных результатов в этом отношении добилась республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Табигат», созданная зоологами-охотоведами в Алматинской области на базе обществ охотников. Об особенностях деятельности этой общественной организации – в интервью ее председателя Нурлана Кикимова.