Как в Алматы отпразднуют День столицы

Общество, Культура
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В пресс-службе акимата Алматы рассказали о плане мероприятий на День столицы в мегаполисе. В рамках празднования юбилея Астаны в городе будут организованы флешмобы, круглые столы, выставки, лекции, экспозиции и вечера поэзии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в Алматы сегодня, 4 июля, в 19:00 в Музее музыкальных инструментов имени Ыхласа состоится концерт «Асқақтай бер, Астана» с участием группы Made in KZ.

5 июля в 14:00 в Alatau creative hub пройдет книжная выставка «Жарқырап, жайнай бер, Астана!» и интеллектуальная игра для детей.

6 июля на площади Абая в 20:00 состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию столицы. На сцене выступят: Луина, Ziruza, Akim, Kyle Ruh, Bonapart, C.C.Tay, Malika Yes, Aya Funk, группы Rin'Go, «Жігіттер», «Бақай» и другие.

Помимо этого праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:

- в Наурызбайском районе: концертная программа 5 июля в 11:00 в центре инновационного творчества, мкр. Шугыла, 347/4;

- в Алатауском районе: празднование по случаю Дня столицы состоится 5 июля в 17:00 на территории Атлетической деревни, мкр. Нуркент 5/2;

- в Турксибском районе: праздничное мероприятие с участием звезд эстрады и художественных коллективов в честь Дня столицы пройдет 5 июля в 18:00 на Арбате по улице Сауранбаева. Продолжится вечер кинопоказом под открытом небом в 20:30;

- в Ауэзовском районе: праздничный концерт в честь празднования Дня столицы пройдет 6 июля в 11:00 в Family парке;

- в Медеуском районе: праздничный концерт с участием творческих коллективов в честь Дня столицы состоится 6 июля в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, ул. Гоголя, 1;

- в Алмалинском районе: праздничный концерт в честь Дня столицы пройдет 6 июля в 17:00 на территории ТРЦ «MEGA Park»;

- в Бостандыкском районе: праздничный концерт состоится 6 июля в 18:00 в амфитеатре ТРЦ «Mega Center Alma-Ata».

#Алматы #праздник #концерт #звезды #День столицы

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