Как и зачем в Казахстане будут определять уровень социального благополучия

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Методичка, разработанная совместно с Программой развития ООН в Казахстане (ПРООН), позволит ранжировать семьи по уровню их социального благополучия посредством цифровой карты (ЦКС) семьи, чтобы в дальнейшем они получали еще больше госуслуг без обращения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Как пояснили в Минтруда, цель создания карты в том, чтобы обеспечить равный доступ казахстанцев к системе господдержки. ЦКС формируется на основе данных из действующих информационных систем госорганов. В ней аккумулирована информация о более чем 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

"В Социальном кодексе РК цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным "электронным уведомителем" граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса", – говорится в информации.

Новый механизм даст возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат. Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

"В этом году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены госгарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах", – рассказали в Минтруда.

Проект методики дает критерии и значения оценок по таким показателям, как доходы и кредитные обязательства, движимое имущество, обеспечение услугами в области социальной защиты, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, а также показатель жилищные условия и инфраструктура.

В соответствии с набранными баллами, семья или гражданин будет отнесен к тому или иному рангу. Всего их 5: от благополучного до экстренного уровня, где экстренный означают нахождение в трудной жизненной ситуации, низкий уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей семьи, требуется оперативное вмешательство соответствующих государственных органов, отмечено в документе.

Обсуждение проекта продлится до 24 мая.