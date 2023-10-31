Как в Казахстане планируют снижать закредитованность населения

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Общий объем потребительских кредитов банков РК достиг 9,2 трлн тенге

Фото: Kazpravda.kz

Расширить охват граждан курсами финансовой грамотности, а также разработать законодательные поправки по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков планируется в Казахстане. Данные вопросы рассмотрели на заседании правительства РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом. На 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге. Средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам – 1 млн тенге.

«Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Тем самым все сильнее увеличивают свою кредитную нагрузку. Более того, когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования чрезмерно высокие. Люди попадают в тяжелые ситуации из-за финансовой неграмотности», —  сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что в этой связи главой государства было поручено масштабировать проект «Қарызсыз қоғам», который направлен на повышение финансовой грамотности населения, а также оказание консультаций в урегулировании проблемной задолженности и в трудоустройстве.

На сегодня основам финансовой грамотности обучено уже 45 тыс. человек в 8 регионах Казахстана. До конца 2023 года обучением охватят еще 60 тыс. граждан.

«В течение следующих 3 лет планируется обучить финансовой грамотности 550 тыс. школьников и студентов, подготовить свыше 8 тыс. преподавателей школ и вузов, оказать содействие 200 тыс. заемщикам банков и микрофинансовых организаций. Всем ответственным госорганам и акиматам надо обеспечить исполнение всех мероприятий проекта «Қарызсыз қоғам», — указал премьер.

Кроме того, правительством совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатываются законодательные поправки по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.

По словам Алихана Смаилова, для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.

«Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы «до зарплаты». Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в Парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан», — сказал он.

Глава правительства также указал, что министерству просвещения следует проработать вопрос введения курсов финансовой грамотности в рамках учебных программ, а министерству науки – в высших учебных заведениях.

«Молодые люди со вступлением во взрослую жизнь должны четко представлять, как им правильно рассчитывать свои финансовые возможности, как и какой кредит брать. Этот опыт имеется во многих странах», — отметил Алихан Смаилов.

По его словам, одним из инструментов разрешения проблемы чрезмерной закредитованности населения также является институт восстановления платежеспособности и банкротства граждан. Вместе с тем не все должники имеют возможность воспользоваться данной процедурой.

Для расширения охвата проблемных заемщиков министерству финансов поручено до конца года принять меры по упрощению подачи документов и совершенствованию процедуры применения внесудебного банкротства.

«Но люди должны понимать, что стать банкротом – это не значит, что тебе просто спишут долги. Это шаг серьезный, который подразумевает большую ответственность и определенные ограничения», — подчеркнул премьер.

В заключение он указал, что рациональным решением вопроса закредитованности населения является создание новых производств и постоянных рабочих мест.

«Это окажет самый благоприятный эффект на повышение доходов населения и снижение закредитованности. В этой связи ответственным госорганам и акиматам важно ускорить реализацию запланированных инвестпроектов, особенно в несырьевых секторах, а также проработку новых», — подытожил Смаилов.

 

#население #проблема #кредиты #борьба

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