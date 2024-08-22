Как в Казахстане стимулируют рост самостоятельности регионов

Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Правительство РК предприняло ряд важных шагов, направленных на увеличение самостоятельности регионов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот процесс предполагает наделение местных властей большими полномочиями в области бюджетного планирования, управления инфраструктурными проектами и реализации программ социальной поддержки.

Ожидается, что расширение полномочий региональных органов позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы и потребности населения​. Местные власти смогут более гибко управлять ресурсами и принимать решения, касающиеся стратегического развития своих областей. В том числе по укреплению конкурентоспособности регионов и созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению уровня образования и здравоохранения на местах.

По Концепции развития регионов:

В рамках реализации действующей Концепции развития местного самоуправления в 2023 году исполнены следующие показатели:

- проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, а также внедрение прямых выборов акимов районов в областях;

Выборы проходят поэтапно, согласно истечению сроков полномочий действующих акимов. За период с июля 2021 года по март 2024 года в сельских округах избраны 2 069 акимов.  В пилотном режиме выборы прошли для акимов 42 районов и 3 городов областного значения.

- расширение доходной базы IV уровня бюджета.

В рамках Концепции развития местного самоуправления для самостоятельности сельских округов на IV уровень бюджета передано 25 видов налогов и платежей, в том числе 8 налогов (ИПН не облагаемый у источника выплаты, налог на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц, плата за размещение наружной рекламы, ЕЗН, плата за пользование земельными участками) и 17 неналоговых платежей.

Из них, в 2022 году на четвертый уровень бюджета осуществлена передача поступлений по 4 платежам (ЕЗН, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу земельных участков) по которым по итогам 2022-2023гг. поступления составили - 15,9 млрд тенге.

В настоящее время ведется работа по изменению законодательной базы, в том числе предлагаются следующие новеллы:

- расширение полномочий сельского акима и его аппарата (мониторинг уличной торговли; организация работы по внешнему оформлению общественных мест; мониторинг за эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок; оказание услуг на платной основе и др.);

- передача на IV уровень бюджета дополнительных видов налогов и плат (налог на имущество ЮЛ и ИП; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; плата за пользование водными ресурсами);

- расширение полномочий маслихата (мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на встречах акимов с населением; участие депутатов в работе бюджетных комиссий акимата; инициирование уточнения бюджета по мере необходимости);

- разграничение полномочий председателя маслихата (сессии маслихата, контроль депзапросов, координация деятельности постоянных комиссий и др.) и руководителя аппарата маслихата (кадровые вопросы, дисциплинарной и конкурсной комиссий и др.);

- возможность сельскому акиму нанимать работников в рамках трудового договора согласно сдельной системе оплаты труда гражданских служащих (механизатор, сварщик, сантехник, электрик, кровельщик, юрист, бухгалтер и др.).

По децентрализации:

Во исполнение Послания Главы государства перераспределена 21 функция Правительства в центральные госорганы в соответствующих отраслях и 12 функций в сферах информатизации, защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи и связи - в акиматы регионов.

Также на сегодня на рассмотрении Мажилиса Парламента находится ряд поправок, направленных на дальнейшую децентрализацию госуправления путем передачи порядка 38 функций в акиматы регионов и 18 функций - местным исполнительным органам районного уровня.

В целом данные меры позволят повысить ответственность первых руководителей госорганов за формирование соответствующей политики и акимов всех уровней за ее реализацию на местах, а также дадут возможность для гибкого и оперативного реагирования на вопросы местного значения.

По бюджетной самостоятельности:

В проекте нового Бюджетного кодекса предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды из республиканского в местные бюджеты.

Дополнительно прорабатываются передача плат, сбор, пошлин, штрафов и др. платежей с республиканского на местный уровень.

Вместе с тем приоритетную задачу региональной политики по снижению дисбалансов в качестве уровня жизни регионов планируется решать через внедрение минимальных стандартов для использования при планировании бюджета.

Для этого в рамках нового Бюджетного кодекса внедряется понятие минимальных стандартов, заложена законодательная основа для планирования расходов бюджета с учетом минимальных стандартов (сетей) социальной, инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры.

Соответствующие положения также включены в проект Строительного кодекса.

При этом в дальнейшем на республиканском уровне планируется финансирование только критически важных проектов общестранового значения, а вся базовая инфраструктура будет финансироваться за счет средств МБ.

#регионы #экономика #развитие

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