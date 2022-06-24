Как выращивать экзотику на грядке и верить ли Луне – дачный опыт

Июнь год кормит

Народная мудрость гласит: «Пришел июнь-разноцвет – отбоя от работы нет». Действительно, с началом лета у садоводов-огородников начался «горячий» сезон. Хотя картошечка, помидорчики, огурчики и прочие овощи уже высажены в грунт, за ними надо ухаживать. От этого зависит будущий урожай. Своим дачным опытом поделилась с читателями «Казахстанской правды» карагандинка Ольга Солодкая.

15 лет на даче

Карагандинка Ольга Солодкая – дачница с 15-летним стажем. Своими шестью сотками земли обзавелась в начале 2000-х годов. Большинство садоводов-любителей получили дачи еще в советское время от организаций, в которых работали. А вот наша героиня к этой категории не относится. Она свой участок купила, можно сказать, по велению души. Да еще и занялась общественной работой – стала председателем потребительского кооператива садоводов «Арман». О чем сейчас нисколько не жалеет.

– Что меня побудило купить дачу? Один случай из жизни, – рассказывает Ольга Солодкая. – Как-то раз я проходила мимо бабульки, которая сидела в торговых рядах для дачников и продавала свою малину. За литровую баночку она запросила 600 тенге. По тем временам это было дорого. Я стала торговаться, а она мне вот как ответила: «Я не буду цену снижать! У меня правнук в вузе учится. Я ему на образование зарабатываю». Тогда подумала, что у меня-то таких сердобольных бабушек-дедушек не было, и решила сама о себе позаботиться. Взяла и купила дачу, чтобы выращивать для себя ягоды, овощи и фрукты без химии и ГМО.

Наша героиня успевает везде – и на работе, и по дому, и на даче. Картофель, морковь, помидоры, огурцы, кабачки, редиску и зелень на своих грядках она выращивает для еды, а цветы – для души. Ведь любимые 6 соток давно стали для нее не только огородной повинностью, но и местом для отдыха. Хотя иногда хочется все бросить и укатить на море! Но ответственность перед теми, кого посадила и вырастила, не позволяет.

– У меня не бывает отпуска, – сетует карагандинка. – Если у тебя есть дача, то ты к ней привязан. За растениями нужно ухаживать, поливать их, избавлять от сорняков и вредителей. Иначе не получишь хороший урожай. А мне очень хочется куда-нибудь поехать отдохнуть! Хочу в Нур-Султан – посмотреть на нашу красавицу-столицу. Хочу в Боровое – подышать лечебным хвойным воздухом. Хочу в Алматы! Я на «Медео» никогда не была.

Мечты Ольге Леонтьевне приходится откладывать на холодное время года. А лето для нее – это не только пора заботы о собственных шести сотках, но и обо всем садоводческом обществе. В Караганде более десятка дачных кооперативов, и все они сейчас переживают не лучшие времена. Часто возникают перебои с подачей воды. Проблема в том, что трубы в дачных обществах ветхие. Они то и дело рвутся, а на ремонт или замену нужны деньги. Так что летних забот у карагандинских садоводов предостаточно.

Экзотика на грядке

К июню у рачительных дачников почти вся рассада перекочевала с домашних подоконников на грядки. Заморозки уже позади, поэтому бояться нечего. Что же обычно выращивают в резко континентальном карагандинском климате?

Из овощей – картошку, капусту, кабачки, перец, баклажаны; из ягод – клубнику, вишню, смородину и крыжовник; из фруктов – яблоки и груши. Это стандартный набор огородника. А вот Ольга Солодкая из тех дачников, которые однообразие не любят. Из года в год она старается привнести на свои грядки, можно сказать, экзотику.

– Лет десять назад я ради экс­перимента выращивала на даче чуфу – это земляной орех. Его еще часто называют земляным миндалем, – рассказывает наша герои­ня. – В нашем климате он растет хорошо, но я от него отказалась. Мне не понравился вкус чуфы.

Действительно, чуфа – орех на любителя. У него белая плотная мякоть, а по вкусу он напоминает сочетание фундука и миндаля. Чуфа – самый питательный орех из всех своих собратьев, его питательная ценность – 609 ккал. Но при этом он содержит вещест­ва, которые укрепляют иммунитет, способствуют росту волос и ногтей.

Если вы решите посадить чуфу у себя в огороде и купите семена, то увидите, что они похожи на маленькие клубни. Сначала их на сутки замачивают в воде, а потом высаживают в земляные лунки глубиной 5–7 см на расстоянии примерно в 50 см друг от друга. Внешне растение похоже на привычную для нас траву – осоку. Листья вырастают от земли на высоту около метра, а орешки созревают в корневище. Чуфа созревает примерно за 150 дней. Урожай обычно собирают в октябре.

– В этом сезоне мне хочется посадить что-то особенное! – улыбается дачница. – Знаете, сейчас на рынке так много новых, не привычных для нас растений. Вот недавно я купила семена бамии и витлуфа. Посмотрю, что у меня получится.

Растения, которые собирается посадить наша героиня, – это овощи. Бамию, которая внешне напоминает горький зеленый перец, еще называют «дамскими пальчиками». Не путать с вино­градом! По вкусу бамия близка к спарже или зеленой фасоли. Она содержит много белка. А из-за низкой калорийности и способнос­ти снижать уровень холестерина пользуется популярностью у тех, кто хочет похудеть.

Дачникам надо знать, что бамия – теплолюбивое растение. Чтобы она дала хороший урожай, ей нужна температура не ниже плюс 20 градусов. А еще она очень любит воду.

Другой экзотический овощ, витлуф, – это корнеплод, близкий родственник цикория. Съедобна его верхняя часть, которая похожа на маленький вытянутый кочан. В переводе с голландского языка «витлуф» означает «белый лист». У него сладковатый с горчинкой вкус. Гурманы добавляют его в свежем виде в овощные салаты, заправляя их майонезом, сметаной, растительным маслом или лимонным соком. Витлуф считается диетическим продуктом, который благоприят­но влия­ет на пищеварение и сердечно-сосудистую систему.

Верить ли Луне?

В июне у дачников дел невпроворот. Надо посеять капус­ту поздних сортов, высадить в грунт теплолюбивые кабачки и тыкву, подвязать помидоры, прищипнуть огурцы, провести подкорм­ку и опрыскать растения для борьбы с вредителями. В какое время все это делать и как добиться успеха?

В поисках ответов на эти вопросы многие дачники прибегают к помощи лунных календарей. Они стали популярны в 90-е годы XX века. Тогда, как и сейчас, их публиковали в местных газетах и в журналах для садоводов-любителей.

Эти самые календари рекомендуют дачникам ориентироваться на естественный спутник Земли. Считается, что на восходящую Луну соки в растениях движутся от корней к плодам и листьям, а на убывающую они направляются к корням. Отсюда и рекомендации. До полнолуния нужно сажать такие растения, плоды которых созревают над землей, например, капусту, кукурузу или клубнику, а после – те, что в почве – свеклу, редьку или морковь. Есть советы и для «особых» дней. Согласно календарям садоводов, во время полной Луны следует собирать урожай, потому что тогда уровень жизненных соков достигает пика, а в новолуние – бороться с вредителями.

– Да, я знаю, многие дачники сверяются с лунным календарем. Но я к ним не отношусь, – говорит Ольга Солодкая. – Я лунному календарю не верю. Считаю, это то же самое, что и гороскопы. Знаете, когда у меня есть свободное время, тогда я и сажаю. По-моему, урожай зависит не от Луны, от ухода за растениями.

Так можно ли доверять лунным календарям садоводов?

Да, наукой давно доказано, что гравитационное поле Луны действует на нашу планету. Яркий пример тому – это морские приливы и отливы, которые проявляются ярче всего в полнолуние и новолуние. Неоспорим тот факт, что естественный спутник Земли воздействует и на живые организмы – человека, животных, растения. Ведь все мы состоим из воды. При этом чем меньше организм, тем менее заметно на него влияние Луны.

Надо сказать, что экспериментально не доказана обоснованность применения лунного календаря садовода. Нет научных данных о том, что при посадке, согласно «лунному» расписанию, увеличивается урожайность или хотя бы всхожесть семян. Опытные огородники считают, что урожай зависит от сорта рас­тений, качества семян, полива, удобрений и собственного трудолюбия. А Луна здесь ни при чем. Ведь наши предки сажали пшеницу и картошку без всяких календарей и на неурожай не жаловались.

Впрочем, пользоваться лунным календарем или нет – личное дело каждого дачника. Ничего плохого тут нет. Тем более если календарь добавляет человеку уверенности, дисциплинирует и организует его работу.

Против вредителей

Карагандинка Ольга Солодкая – приверженица органического земледелия. Она не хочет травить себя и своих близких овощам и фруктами с «химией», поэтому пестициды и гербициды не использует. Почву подкармливает с помощью навоза, компоста и гуматов – это растворы солей гуминовых кислот. Их производят из торфа, угля, озерного ила или органических отходов. Благодаря гуматам растения меньше «болеют» и становятся устойчивее к негативным факторам внешней среды.

А как же быть с тлей, яблоневой плодожоркой, долгоносиком, колорадским жуком и прочими вредителями? С ними наша героиня борется проверенными «народными» средствами.

– У меня есть одно очень хорошее средство против вредителей – это йод, – делится дачными секретами Ольга Солодкая. – Его запах отпугивает большинство насекомых. Обычно разводят столовую ложку йода на 30 литров воды, но я строго пропорции не соблюдаю. Обычно делаю такой раствор, чтобы он был слегка мутным. Им можно опрыскивать и яблоню, и кусты малины, и клубнику. Даже если йод попадет на плоды, то нам он вреда не принесет. А может, будет и польза. Ведь у нас йододефицитный регион.

Опытные садоводы защищают плодовые деревья, опрыскивая их крепким отваром полыни или настоем табака. Их горечь не по нраву долгоносикам и прочим насекомым, которые любят грызть ароматные листья. Яблони, сливы и вишни нужно обрабатывать сразу после того, как они отцвели.

Испытанные десятилетиями средства в борьбе с вредителями – это горчица и хозяйственное мыло. Их используют, чтобы избавиться от огневки, пилильщиков, тли и яблоневой плодожорки. Нужно взять 100 г порошка горчицы, залить его 10 литрами воды и настаивать два дня. Потом следует разбавить этот раствор 10 литрами воды и натереть в него 40 г хозяйственного мыла. Оно помогает жидкой горчице лучше прилипать к лис­тьям во время обработки кустов и деревьев.

– Против грибка я покупаю препарат «Фитоспорин». Он хорошо справляется со своей задачей, – отмечает дачница Ольга Солодкая. – А если его нет, то советую применять медный купорос. Я, например, обрабатываю им стволы яблонь. Делаю настолько сильный концентрат медного купороса, что у меня деревья стоят голубые. Возможно, я прожигаю кору, но зато это помогает убить грибок.

Гусениц и колорадских жуков наша героиня собирает с листьев растений руками, складывает в банку и уничтожает. Это самый экологичный способ борьбы с вредителями. А вот самый эффективный – это применение ядохимикатов, но их дачники избегают.

Так что не жалейте свои спины и чаще склоняйтесь над любимой клубникой, помидорами и картошкой. Растения отблагодарят вас хорошим урожаем. А впереди самый жаркий месяц года – и по температуре, и по интенсивности дачных работ. Ведь согласно другой поговорке «В июле на дворе пусто, а в поле густо».