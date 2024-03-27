Как взрастить читающее поколение

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Зауре Жунисбекова, заведующая сектором библиографии Шымкентской городской универсальной библиотеки им. А. Пушкина

Курултай стал открытой площадкой, поднимающей общественно значимые проблемы

Президент страны в который раз затронул тему привития любви к чтению, культуры чтения, взращивания читающего поколения. Он поручил акимам регионов обратить внимание на необходимость модернизации библиотек в соответствии с требованиями времени – чтобы они были точками притяжения, местом для творчества, получения новых знаний.

«Любовь к книгам – это прекрасное качество. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Мне, человеку, проработавшему в библиотечной сфере вот уже почти 30 лет, хотелось бы заметить следующее. Сегодня деятельность библиотекаря – это процесс постоян­ного творчества. Сколько фантазии они проявляют при подготовке массовых мероприятий, особенно для детей! Они устраивают фестивали и акции, программы летних чтений, разрабатывают сценарии тематичес­ких вечеров, где читают стихи, поют, танцуют и с выдумкой оформляют­ интерактивные выставки, устраивают теат­рализованные праздники.

Так вот эти навыки и мастерство сегодняшнего библиотекаря способны разрешить, не побоюсь­ этого слова, глобальную проблему – феномена «цифрового аутизма». В силу опыта работы с учащимися школ приходится констатировать тот факт, что сегодня большая часть учеников страдает плохой памятью, низким уровнем сформированности речевой культуры, отсутствием навыков осознанного выразительного чтения, зажатостью и неуверенностью. Тут прямая и четко просматривающаяся связь: чем больше ребенок читает, тем ему легче сформулировать мысль, пересказать прочитанное, запомнить новую информацию.

Важно подчеркнуть, что любовь к книге, интерес к чтению закладываются задолго до того, как ребенок научится читать и запишется в библиотеку. Родители и семья должны формировать платформу, читая книги детям и обсуждая прочитанное, собственным примером показывая, насколько важно читать ежедневно.

Шымкентская городская универсальная библиотека им. А. Пушкина взяла на себя миссию борьбы с «цифровым аутизмом». Например, здесь в прошлом году стартовал Международный литературно-поэтический фестиваль «Сөз», в рамках которого проходит ежегодный конкурс «Әдебиет әлемді біріктіреді» («Литература объединяет мир»). Он предос­тавляет возможность каждому горожанину – будь то школьник, студент, специалист или пенсионер – вынести свое творчество на суд жюри и публики. Конкурс решает ко всему прочему еще одну проблему, которую поднял Глава государства на курултае, – пропаганды и популяризации казахстанских писателей и поэтов, продвижение проекта «Детская литература».

Во время подготовки и проведения мероприятий отме­чаются значительные улучшения упомянутых проблем развития детей – заучиваются стихи, тексты, выявляются препятствия в самовыражении, благодаря коммуникативным навыкам библиотекарей, учителей и преподавателей ведутся разбор и осмысление произведения, разрабатывается эмоциональное и выразительное чтение.

Библиотекари работают в новых форматах, которые диктует время, но хотелось бы решать и творить в этом направлении вместе с акимами городов и при достаточно хорошем бюджетном финансировании. Уверена, что внимание со стороны Главы государства к приобщению со­отечественников к чтению объединит общественность, поможет найти новые формы и методы популяризации произведений казахстанских авторов, знакомства с классикой и зарубежной литературой.

#Атырау #мнение #молодежь #библиотеки #чтение #Национальный курултай

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