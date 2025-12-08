Фото: акимат Астаны

В столице прошел обучающий мастер-класс для родителей, посвященный защите и всесторонней поддержке детей с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz

Общественный Фонд «Бақытты Шаңырақ» при поддержке Управления внутренней политики Астаны организовал мероприятие в рамках проекта «Поддержка инициативных групп жителей столицы».

На тематическом мероприятии «Как защитить всех детей в семье: буллинг, инвалидность, травмы» были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся защиты и поддержки детей в разных жизненных ситуациях. Участники мастер-класса узнали о разных способах предотвращения психологической травли, поддержке детей с инвалидностью, а также обсудили меры по созданию безопасной среды для предотвращения травматизма.

Эксперты поделились практическими советами и эффективными методиками, которые помогут родителям и педагогам создать максимально комфортные условия для развития и безопасности каждого ребенка в семье.

Мастер-класс объединил широкую и заинтересованную аудиторию, включившую в себя многодетные семьи, родителей детей с инвалидностью, семьи из социально уязвимых слоев населения, а также педагогов и социальных работников.

Главная цель встречи состояла в том, чтобы предоставить родителям конкретные знания и эффективные практические навыки, которые помогут им справляться с вызовами. Эти инструменты жизненно необходимы для защиты детей от травли, эффективной профилактики бытовых и уличных травм и оказания квалифицированной, всесторонней поддержки детям с инвалидностью как в домашней среде, так и в социуме.

В ходе мероприятия эксперты подробно осветили три ключевых блока вопросов, предоставив участникам исчерпывающую информацию о защите от буллинга и его последствиях, поддержке детей с ограниченными возможностями и профилактике детских травм и методы их предотвращения.

Мероприятие прошло в интерактивном формате, далеком от сухой лекции. Участники встречи активно обменивались личным опытом, прорабатывали сложные ситуации в ролевых играх и получили практические рекомендации от ведущих экспертов.

Участница мастер-класса, мама особенного ребенка Айсулу Исахметова высоко оценила предложенные инициативы.

«На мастер-классе узнала много нового о буллинге: его видах, способах предотвращения и поддержки ребенка. Мы не только проработали различные ситуации и разыграли сценарии, но и оказали небольшую поддержку всем матерям, поэтому они ушли довольными. Фонд «Бақытты Шаңырақ» объединяет и поддерживает родителей особенных детей, помогая им улучшать качество жизни. Большое спасибо за такую возможность!», − заключила она.

Организаторы подчеркнули, что фонд «Бақытты Шаңырақ» продолжает свою важную работу по оказанию всесторонней поддержки семьям столицы, способствуя созданию безопасной, комфортной и инклюзивной среды для гармоничного развития каждого ребенка.