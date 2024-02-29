Как же трудно без труда

Несколько лет назад с вводом обновленного содержания образования в наших школах перестал существовать отдельный предмет «Трудовое обучение». Он стал частью предмета «Художественный труд», куда также вошло «Изобразительное искусство». Это сразу вызвало критику родителей и педагогов: часы уроков труда сократились, из-за чего дети не в полной мере получали трудовые навыки. Говорили и о том, что рисование никак нельзя объединять с трудовым воспитанием, так как этот разные по существу предметы.

В Министерстве просвещения приняли эти доводы. Руководитель управления Комитета среднего образования Алия Чокушева пояснила, что «Художественный труд» является интегрированным предметом, на изучение которого отводится всего лишь один час.

– Выделенный объем учебного времени не позволял формировать предметные навыки, – отметила она. – Многочис­ленные обращения педагогов, а также резолюции Съезда учителей начальных классов послужили объективным поводом для разделения предмета «Художест­венный труд» на два самостоятельных – «Изо­бразительное искусство» и «Трудовое обучение».

Теперь, по словам представителя Минпросвещения, на изучение каждого предмета отводится по одному часу, что позволяет сформировать у детей необходимые предметные и межпредметные навыки. Разделение «Художественного труда» будет проходить постепенно, каждый год – с охватом одного класса.

В 2022⁄23 учебном году отдельные уроки труда и рисования появились у учащихся первого класса.

– В текущем учебном году такое разделение произведено во втором классе. В следующем – планируется в третьем классе. Полное разделение предмета в начальной школе закончится в 2025-м, – сообщила Алия Чокушева.

Обучение предмету осуществляется на основе действующих ГОСО, типовых учебных планов и программ.

Подробнее об уроках труда рассказал директор Института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Сейфулла Смайлов. По предмету «Трудовое обучение» была разработана учебная программа.

– Основной акцент сделан на формировании практических навыков обучающихся. Это работа с природным материалом, бумагой и картоном по таким темам, как «Мой дом», «Моя школа», «Любимое животное», и так далее. Дети изучают техническое моделирование, например, создание моделей корабля, автомобиля, объектов архитектуры, конструирование и самообслуживание, – поясняет эксперт.

Учащиеся 5–9-х классов продолжают обучение по действующей программе «Художественного труда». Как отмечает Сейфулла Смайлов, в содержании этого предмета предусмотрено формирование функ­циональной грамотности обучающихся в области технологий труда и искусства, а также творческого развития личности. Например, на этих уроках ученики получают навыки художественной обработки материалов, ведения домашнего хозяйства, учатся пользоваться техникой, а также осваивают различные виды искусства. Есть только различие в часах: в 5–6-х классах «Художественный труд» преподается в неделю по два часа, в 7–9-х классах – по одному часу.

Чтобы увидеть, как преподают уроки труда, мы посетили столичную школу-гимназию № 75. Этот визит совпал с сильными морозами, когда ученики перешли на онлайн-обучение. Но к нашему удивлению «труды» вели дистанционно. Учитель Ерден Бижигитов, поставив перед собой ноутбук, объ­яснял детям новую тему о техническом моделировании.

Тем временем мы побеседовали с Нурсултаном Тулеуовым (на снимке), который почти тридцать лет приобщает детей к труду. Он ведет уроки только у мальчиков 5–9-х классов. Учитель подтвердил, что уроки труда объединены с рисованием.

– Сначала на уроках художественного труда мы занимаемся рисованием. Посвящаем этому первую и вторую четверть в 5–7-х классах. Раньше у нас преподавали черчение, строго следили за тем, как работаем с линейкой, циркулем. Но сегодня такие инструменты применяются только на математике, – рассказывает Нурсултан Камельтаевич.

Затем школьники плавно переходят к урокам труда. Учитель знакомит ребят с обиходными инструментами: молотком, отверткой, плоскогубцами, показывает, как с ними обращаться. Дальше дети погружаются в теорию, где, например, узнают, какие бывают материалы – дерево, металл, кожа – и что из них можно изготовить. Для практических занятий в школе есть две мастерские: слесарная и столярная.

– В столярной есть все необходимые инструменты: дрели, шруповерты, ножовки и так далее, – показывает нам учитель. – Здесь три основных станка: сверлильный, точильный и электролобзик. В слесарной мастерской стоят фрезерный, токарный, циркулярный станки, также там есть и сверлильное, точильное оборудование и муфельная печь. Этой техники достаточно для работы с металлом, деревом и другими материалами.

Но к станкам, как отметил Нурсултан Тулеуов, чаще допускают ребят из 8–9-х классов после прохождения инструктажа. На токарном станке они вытачивают несложные изделия: шахматные фигуры, брелки, детали мебели.

– У нас есть тема «Культура дома», где я показываю, как ремонтировать стол, стулья, шкаф. Или починить электроприбор, и здесь мы касаемся законов физики. Или смастерить небольшой настольный светильник, или модель архитектурного здания, или музыкальный инструмент. Это вполне возможно сделать за два-три урока, – говорит педагог.

Нурсултан Тулеуов – один из немногих преподавателей, кто импровизирует, привнося в урок много новшеств. Например, если в школе не хватает нужных материалов, то учитель ищет и заменяет их.

– Вот нужно сделать музыкальный инструмент, но детей в классе много, дерева на всех не напасешься. Поэтому материал заменяем на ПВХ (пластик, который чаще применяется в быту) или картон. Также используем подручные средства: пластиковые бутылки, крышки, проволоку, кожзаменитель. Недавно дети своими руками сделали фоторамки, которые декорировали ветками дерева, а сами рамки вырезали из пластика коматекс. Все они экологически чистые и безопасные для применения детьми, – рассказывает преподаватель.

Нурсултан Камельтаевич твердо выступает за разделение классов по гендерному принципу: девочки занимаются шитьем, рукоделием и кулинарией, а мальчики практикуются с инструментами и на станках.

– Бывают моменты, когда дети говорят: «Зачем мне уроки труда? В жизни они не пригодятся». На что я всегда отвечаю: «Кем бы вы ни стали, вы будете папами. И если к вам подойдет сын или дочка и попросит помочь сделать какую-нибудь поделку, что вы ответите?» Да и вообще, навыки труда всегда нужны в быту, будь то замена лампочки или ремонт мебели. Отмечу также, что на уроках труда мы затрагиваем и другие предметы. Делаем, к примеру, музыкальный инструмент, вспоминаем историю, связанную с ним. А если работаем на улице, то лучше узнаем свой родной край, – отмечает учитель.

По данным столичного управления образования, в городе действуют 197 кабинетов художественного труда, из них 62 – по обработке древесины, 85 – обслуживающего труда, 42 – по обработке металла, 8 – учебно-производственных кабинетов. Для школ существуют требования к оснащению кабинетов по предмету «Художественный труд». Например, в списке оборудования есть лазерный гравировальный станок с чиллером и стабилизатором или электрический рубанок. Но, как показывает практика, не все школы закупают современное лазерное оборудование, из-за чего дети занимаются на устаревших станках.

Немаловажная практика – связь школы с колледжами, вузами и предприятия­ми города. Завучи по воспитательной работе совместно с учителями проводят профориентационные встречи и беседы, приглашая представителей колледжей и вузов. И школьники посещают эти учреждения в День открытых дверей.

– В апреле 2023 года для школьников 9–11-х классов проводились экскурсии в колледжи. Так, в Политехническом колледже ребятам выдалась возможность поработать на станках и попрактиковаться в ремонтных работах. А в Колледже общественного питания школьницы выступили в роли дизайнеров одежды, попробовали сшить образцы прямо на мастер-классе, – проинформировали в пресс-службе управления образования.

Однако поставлена ли эта работа на системный уровень, проводится ли анализ результатов и сколько ребят после таких встреч загораются желанием идти учиться в колледжи – эти вопросы, увы, остаются пока открытыми.