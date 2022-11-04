Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.

Теплица чуть ли не в каждом подворье, обработанные и ухоженные земельные наделы – это очевидные приметы сельского округа Кабланбек, когда-то славившегося своими десертными винами, а сейчас сосредоточившегося на выращивании

овощей и ягод.

Каждому подворью – по теплице

Кабланбек – один из самых крупных населенных пунктов приграничного с Узбекистаном Сарыагашского района. В восьми населенных пунктах сельского округа проживает более 21 тыс. человек. Самый крупный из них – административный центр сельского округа. Сейчас в нем проживает порядка 8 тыс. жителей.

За последние два десятилетия население Кабланбека практичес­ки удвоилось. В 1999 году оно составляло 4 353 человека. По данным переписи 2009 года, в селе проживали 5 450 человек. Удобное расположение вдоль трассы международного значения, близость к Ташкенту и районному центру, прекрасные климатические условия и трудолюбие местных жителей – определяющие факторы для тех, кто выбирает это село для постоянного проживания.

Фермерские хозяйства – основа экономики села и всего сельского округа. Здесь обрабатывается буквально каждый клочок земли. Так дает о себе знать высокая плотность населения. Редкое подворье не имеет хотя бы маленькой теплицы или, на крайний случай, кустарного парника, в которых выращивают огурцы, тома­ты, рассаду овощных культур и бахчевых, цветы или лимоны.

Традиции возделывания овощей и цветов в закрытом грунте заложены здесь еще в советские годы. Предприимчивые селяне старались извлечь максимум выгоды из земли, учитывая ее повышенный дефицит. Чтобы заработать на жизнь и поднять благосостояние семьи, местные жители научились собирать два, а то и все три урожая с одного земельного надела. Так что нет ничего удивительного в том, что на район приходится половина всех теплиц Туркестанской области. Их же общая площадь в самой южной области страны – более 1 500 гектаров.

На смену примитивным теп­лицам пришли промышленные комплексы. Их строительство стало возможным, после того как государство изменило схему поддержки сельхозпроизводителей, увеличив субсидии тем, кто идет по пути внедрения современных методов хозяйствования.

Финансовая поддержка на строи­тельство теплиц стала отличной мотивацией. К примеру, Еркин Торебеков, житель поселка Кабланбек, имеет большой опыт выращивания овощей в открытом грунте. Услышав об увеличении субсидий под теплицы, отвел под них сразу четыре гектара. Сегодня овощи в закрытом грунте земледелец выращивает на 15 га.

– В 2010 году площадь теплиц в нашем сельском округе составляла 15 гектаров, – рассказывает аким сельского округа Кабланбек Канат Турсынбаев. – Сегодня уже 147 гектаров, то есть увеличение более чем в десять раз. У нас есть крупные промышленные комплексы, в которых используются современное оборудование и технологии капельного орошения, есть и так называемые фермерские теплицы. А еще здесь активно занимаются выращиванием овощей под пленкой на подворьях. Такая теплица размером в несколько соток обеспечивает работой и доходом отдельно взятую семью. В подобных домашних комплексах точно так же собирают два урожая в год.

Сейтханым Кисмати всю свою жизнь работает в теплице. Первый опыт приобрела, выращивая на продажу цветы в небольшой приусадебной тепличке. Ухаживать за розами помогали все четверо детей. Собственно, трудолюбие и десять тепличных соток помогли Сейтханым Миргадировне, рано оставшейся без мужа, прокормить и вырастить сыновей и дочерей, поднять их на ноги и выучить. Все они давно живут отдельно, у каждого своя семья и свои заботы. Тетя Соня, как тепло ее называют соседи и знакомые, могла бы уже не гнуть в теплице спину с утра до вечера, но привычка работать не отпускает. Сейчас у нее горячая пора: пришло время высаживать рассаду огурцов. Урожай поспеет как раз к Новому году, но для этого надо много трудиться.

– Они для меня, как детки малые, – улыбаясь, говорит Сейтханым Кисмати. – Я же их сама из семечек выращиваю. Наблюдаю, как появляются листочек за лис­точком, как крепнет растеньице, тянется кверху. Чувствую, когда ему плохо, когда чего-то не хватает, подкармливаю и лечу. Радуюсь, когда начинает цвести, а потом плодоносить. Мне даже кажется, что они понимают меня, когда я с ними разговариваю. Когда утром прихожу, обязательно здороваюсь, кланяюсь до земли. А как иначе? Пока работаю, делюсь своими мыслями и переживаниями. Так в заботах и проходит день. А утром опять бегу к ним, переживаю, как переночевали, не случилось ли чего. Кто-то, наверное, подумает, что я странная. Ну, что же, каждый живет так, как считает нужным. Я нашла себя в тепличном хо­зяйстве. Очень люблю свое дело и рада, что все, кто работает рядом со мной, делают это с таким же удовольствием.

Несколько лет назад в сельском округе построили современное овощехранилище, емкость которого рассчитана на 2 тыс. тонн. Воспользоваться его услугами могут крупные и мелкие хозяйства, аккумулирующие в холодильнике урожай, чтобы крупными партия­ми отправлять на реализацию в северные регионы страны и Россию. Сбыт витаминной продукции хорошо отлажен. Огурцы и томаты скупают на корню, что позволяет земледельцам не отвлекаться от основной работы. Возможность закладывать урожай на долго­срочное хранение, чтобы продать на пике цен, – хорошее подспорье, чтобы заработать и поднять благополучие семьи.

Так жители Кабланбекского сельского округа помогают превра­тить Сарыагашский район в нас­тоящую «фабрику овощей». Из 46 тыс. га поливных земель района больше половины отведено под выращивание овощей и ягод, ассортимент которых ежегодно расширяется.

Ни вина, ни виноградников

Населенный пункт Каб­ланбек был основан в 1918 году как центр плодовиноградного хозяйства. Тогда он назывался село Горное, с 1954 года являвшееся центром совхоза «Капланбек». В 2011 году Горное переименовали в Кабланбек. Местные жители говорят, что так звали местного бека по имени Каблан, оставившего о себе добрую память. В совхозе была даже его усадьба, в которой он раньше жил, приспособленная под сельский совет.

Кабланбекский винный завод – первый в Казахстане и единственный, производивший в СССР сорт крепкого вина Херес. На заводе выпускали как ординарные, то есть не требующие долгой выдержки вина, так и марочные, хранившиеся до реализации минимум три-четыре года. Выдерживались такие вина в специальных дубовых бочках, напитываясь от древесины особым вкусом и ароматом. Для их изготовления использовали дуб особой горной породы.

Первую такую тару сюда начали завозить в 30-х годах прошлого столетия. Одна огромная дубовая бочка вмещала 922 декалитра. Их же было несколько сотен, под тысячу. И все были заполнены. Отдельно с 50-х годов прошлого столетия собиралась коллекция марочных вин. Стоимость одной бутылки доходила до 3 тыс. евро!

Все это теперь в прошлом. Нет ни коллекции марочных вин, ни даже дубовых бочек. Их продали и вывезли, тем самым отрезав саму мысль о возрождении марочного виноделия. Все попытки реанимировать завод потерпели фиас­ко. Предприятие, взяв кредиты в банке, не рассчиталось по долгам. На имущественный комплекс наложили арест и продали с молотка.

Новый собственник пытался наладить производство вин, но ничего хорошего из этого не получилось. Так отрасль, которой раньше славился сельский округ, приказала долго жить.

– Виноградников сейчас у нас нет, их полностью уничтожили, а ведь в свое время их площадь доходила до полутора тысяч гектаров, – так прокомментировал винную историю Канат Турсынбаев. – Первым серьезным ударом по виноградарству, а следовательно, и по виноделию, стала горбачевская антиалкогольная кампания, положившая начало вырубке плантаций. Дальше – больше. Виноделы закупали виноград у населения по низкой цене, предлагая сущие копейки, людям же сдавать урожай на переработку за бесценок было невыгодно. К тому же приходилось чуть ли не год ждать расчета за сданный виноград.

В итоге большая часть населения окончательно отказалась от виноградников, а завод обанкротился. Потом предпринимались попытки возобновить виноградарство, но фермерам это оказалось невыгодно. Так постепенно все земледельцы перешли на выращивание клубники, картофеля, капусты и прочих овощей, в том числе в закрытом грунте. Сбыт идет очень хорошо, так что никто уже и не вспоминает о том, что когда-то занимались виноградом.

Новые хозяева винзавода пытались запустить предприятие, но, проработав пару лет, завод закрылся уже насовсем.

А недавно в Кабланбеке открылся винный цех. Там сейчас производят только один вид продукции – портвейн «Талас». Сырье для него – готовый виноградный сок – привозят из Узбекистана. Но это уже совсем другая история, не имеющая ничего общего с производством элитных марочных вин.

Будни акима

Канат Турсынбаев акимом Каб­ланбекского сельского округа работает последние 10 лет. В прошлом году земляки продлили полномочия, осознанно проголосовав за его кандидатуру. Такое доверие стало лучшей наградой за все, что Канат Миркамалулы успел сделать на посту руководителя сельского округа. Он родился и вырос в этих местах и не понаслышке знает о насущных проблемах жителей, а значит, может правильно расставить приоритеты.

Первым делом в 2013 году провели водопровод в Кабланбеке, на следующий год обеспечили ташкулакцев природным газом и качественной питьевой водой. В Сергели вода была, но жители новостройки годами вынуждены были обходиться без коммунальных благ. Жители восьми улиц на тот момент сами как могли провели себе хотя бы свет.

Сельский аким вошел в положение людей и добился финансирования строительства системы газоснабжения, электрификации и асфальтирования дорог.

В целом по сельскому округу 68% улиц имеют асфальтовое покрытие. Это очень хороший показатель, особенно если учесть, что 10 лет назад в Кабланбеке таких было только две улицы, а в других населенных пунктах об асфальте только мечтали. Теперь же в Кабланбеке, Захе и в поселке Тын все улицы полностью имеют асфальтовое покрытие, в Ташкулаке 98% дорог заасфальтировано, в Сергели таких 96%.

– В пяти населенных пунктах завершены все работы по прокладке коммуникаций, – рассказывает Канат Турсынбаев.– В оставшихся трех – Канагате, Жанарыке и Акниете – хорошие дороги тоже осталось ждать недолго. Как только проложим систему водоснабжения, приступим к благоустройству и асфальтированию улиц.

Сейчас главной проблемой сельского округа Канат Миркамалулы считает водоснабжение. В половине населенных пунктов чистая питьевая вода подается круглые сутки, чего не скажешь о Кабланбеке и еще трех аулах. Система водоснабжения быстро растущего административного центра округа не справляется с возросшей нагрузкой. Как следствие, жители некоторых улиц получают воду по графику. Где-то ее подают восемь часов в сутки, а есть и такие жилые массивы, в которые вода поступает всего на пару часов.

– Ждать устойчивого водоснабжения осталось недолго, – заверяет Канат Турсынбаев. – Конкурс государственных закупок уже провели, определили победителей, которым предстоит построить насосную станцию и проложить ­систему водоснабжения для жителей трех сел, живущих на привозной воде. Общая стоимость проекта составляет более миллиарда тенге. По графику объект будет готов в следующем году.

Параллельно идет замена кабелей и старых электрических столбов на новые железобетонные в поселке Жанарык. Там же будет установлен новый более мощный трансформатор на 250 киловатт, что сделает энергоснабжение надежным в любую погоду. Такая же замена уже почти полностью проведена в Сергели, Кабланбеке и в Ташкулаке. В следующем году эту работу обещают окончательно завершить.

Селяне признательны своему акиму за то, что своей энергией и неуемным характером он добивается многого, заметно продвинувшись в решении социальных вопросов, строительстве инфраструктуры.

За 10 лет ему удалось построить пять школ, тем самым полностью сняв с повестки дня вопрос обучения в переполненных, аварийных и приспособленных зданиях. В населенных пунктах Акниет, Жанарык и Канагат возвели новые школы на 300 мест каждая. В Ташкулаке к школе № 52 им. Утемысулы и в Кабланбеке к школе им. Жаутикова построили новые корпуса также на 300 мест. Теперь вопрос дефицита ученических мест полностью решен. Все дети учатся в две смены. В каждой школе есть спортивный и актовый залы, столовая и все необходимое не только для успешной учебы, но и всестороннего развития детей.

Правда, есть одна старая школа в Кабланбеке, построенная в 1975 году и требующая капитального ремонта, но деньги на его проведение уже выделены. К слову, углем в этом году в сельском округе будет отапливаться только одна школа в селе Акниет, все остальные переведены на газ. Но и здесь вопрос по переводу на экологи­ческое топливо решается: объявлен конкурс госзакупок, и как только определят подрядчика, приступят к реконструкции системы отопления.

С медицинским обслуживанием дела обстоят тоже неплохо. В центральном селе округа есть больница и большая поликлиника. Еще в трех населенных пунктах действуют врачебные амбулатории с дневными стационарами на 25 койко-мест, в двух аулах работают ФАПы. В этом году после определения победителя тендера начнется возведение дневного стационара на 25 мест в Жанарыке.

Строительство всех инфраструктурных объектов Канат Мирка­малулы держит под пристальным контролем, стараясь чуть ли не ежедневно бывать на строящихся объектах. Впрочем, такая загрузка не мешает ему бывать во всех населенных пунктах округа, переключать внимание на другие важные проекты, выслушивать пожелания односельчан и строить планы на будущее.

– До конца года в Кабланбеке хотим построить для детей хотя бы одну игровую площадку, – озву­чивает задачи на ближайшую перспективу Канат Турсынбаев. – Бывая в Шымкенте, я всегда думаю: почему у наших детей нет такой красоты для досуга? Будет. Землю уже выделили, деньги тоже, подрядчик определился. Так что, думаю, к новому году наши малыши получат неплохой подарок. Погодные условия позволяют играть на улице круглый год, так что пустовать детская площадка точно не будет. Единственное, что мы не можем сделать сами, так это построить тротуар по улицам областного значения и обеспечить там уличное освещение. Дороги эти находятся на балансе областного управления. Для нас же это важно, поскольку там интенсивное движение людей и нескончаемый транс­портный поток. Все, что остается, так это писать письма с просьбой ускорить решение вопроса, напрямую затрагивающего безопасность и спокойствие жителей.