Каким будет июль в Казахстане

О погоде в июле на пресс-конференции в СЦК рассказал первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. В западных и южных регионах страны в отдельные дни ожидаются грозовые дожди. Жаркие дни чередуются с прохладными», – сказал спикер.

По его словам, основной температурный фон в западных и южных регионах будет жарче, +30+38, в некоторые дни столбик термометра достигнет 40-45 градусов.

Температура на севере, в центре и на востоке республики прогнозируется в пределах +25+38 градусов.