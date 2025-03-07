Какая погода будет 8 марта в Казахстане
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Погоду по-прежнему будет определять Северо-западный циклон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»
В связи с этим сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки. По республике ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра.
На юго-западе, в горных районах Жамбылской области, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.