Какая погода будет 8 марта в Казахстане

Погоду по-прежнему будет определять Северо-западный циклон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с этим сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки. По республике ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.