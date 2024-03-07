Какая погода будет 8 марта в Казахстане
120
«Казгидромет» опубликовал прогноз, сообщает Kazpravda.kz
По его данным, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием фронтальных разделов – пройдут осадки в виде дождя и снега.
Днем на юго-западе ожидается сильный дождь, на востоке, юго-востоке усилится ветер, в центре и на востоке ожидается низовая метель.
И только на западе страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков. По РК ожидается туман.
В столице днем -4-6 градусов, ночью -15-15, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.