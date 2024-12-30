Какая погода будет на Новый год

Погоду большей части республики будет формировать циклон из районов Скандинавского полуострова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается неустойчивый характер погоды: на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируется снег, метель, 1-2 января сильный порывистый ветер, на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики осадки (дождь, снег), гололед.

31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

На большей части страны ожидается повышение температуры воздуха: ночью на западе до 5 мороза-5 тепла, днем до 3 мороза-10 тепла, на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью до 2-13 мороза, днем до 7 мороза-2 тепла, на востоке ночью и днем до 0-8 мороза, на юге, юго-востоке резких изменений в температурном фоне не ожидается.