Какая погода будет стоять за окном в первые дни апреля

Погода
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Венера Баталова
корреспондент

По прогнозам синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В «Казгидромете» прогнозируют, что смена барических образований обусловит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.

«Пройдут дожди с грозами, в северных и восточных регионах в ночные часы возможен переход дождя в снег, лишь в центре и на юге страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется преимущественно погода без осадков», - говорится в сообщении.

В западных, северных и восточных регионах ожидается усиление ветра, в горных районах-туманы.

На большей части страны ожидается повышение дневных температур от 8-13 до 15-20 тепла, на юге от 18-23 до 20-28 тепла, на юго-востоке от 12-20 до 18-23 тепла, на востоке РК основной фон составит 5-15 тепла, а на западе ожидается понижение от 15-25 до 13-22 тепла.

#погода #снег #дожди

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