Какая погода будет в ближайшие дни в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В начале недели отрог антициклона все еще будит оказывать влияние на большую часть Казахстана, и сохранит погоду преимущественно без осадков.

«Затем на западные и северо-западные районы страны будет оказывать свое влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди с грозами. 9-10 октября на западе прогнозируются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман», - говорится в сообщении.

На западе республики прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере до 7-17 тепла, а на остальной территории резких изменений не ожидается.