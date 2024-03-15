Какая погода будет в Казахстане на выходные

Температура на севере повысится до 0-8 тепла, на юге – до 20 градусов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщает «Казгидромет», в предстоящие трое суток ожидается неустойчивый характер погоды - на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, 17-18 марта в Кызылординской области. Пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, сильный дождь 16-17 марта – в Мангистауской области.

Погода без осадков установится 16-17 марта в Туркестанской области, 17-18 марта в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта на востоке Казахстана. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед. На севере, востоке, в центре – низовая метель.