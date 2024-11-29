Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни

Погода
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются: в северной части страны снег, в южных регионах осадки, 30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах, сильные осадки (дождь, снег) и гололед.

Лишь на западе страны, на фоне повышенного атмосферного давления, будет преобладать спокойная погода без существенных осадков. По республике ожидаются туманы и усиление ветра.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

#погода

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