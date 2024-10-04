Какая погода ожидает казахстанцев 5-7 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5-6 октября в северных и восточных регионах страны погода будет сухой и солнечной, днем солнце прогреет воздух на западе до 23-30, на севере и востоке до 15-23 градусов тепла, при этом в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых значений.

Ближе к 7 октября на север и восток начнут пробиваться дождевые облака холодного атмосферного фронта, с которым ожидается осадки преимущественно дождь, усиление ветра и понижение дневных температур воздуха.

А на юге и в центре страны, под влиянием атмосферных фронтов, с 5 по 7 октября ожидаются дожди, 6-7 октября в горных районах - сильные дожди и грозы, усиление ветра, ночью и утром в горных районах будет туман.