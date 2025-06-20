Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, погоду на большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока РК – сильные дожди, с выпадением града. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны - с пыльными бурями.

Что же касается температуры воздуха, значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны 18-30 градусов тепла, в центре Казахстана - 20-33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до 35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара 35-40 градусов, а также преимущественно погода без осадков.