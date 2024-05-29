Какая погода ждет казахстанцев 30 мая - 1 июня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 30 мая - 1 июня предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие три дня на севере, северо-западе, востоке и в центре, а 1 июня на западе республики ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

На юге страны, под влинияем высокого давления, прогнозируется прекращение дождей.

С вторжением области высокого давления из районов Баренцева моря, в ночные и утренние часы, прогнозируются заморозки до 3 градусов: 31 мая на северо-западе, 31 мая - 1 июня на севере, 1 июня на востоке Казахстана, днем на большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе, юге страны до 27-35 тепла, на северо-западе, севере, в центре страны до 15-25 тепла, на юго-востоке до 22-27 тепла, в восточных областях прогнозируется понижение температуры воздуха до 10-20 тепла.