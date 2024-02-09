Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные
122
Синоптики обещают понижение температуры
Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 февраля предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы страны, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления. Затем, с ростом атмосферного давления, будет кратковременное прекращение осадков.
Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 15-20 мороза.
А на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления, отметили синоптики.