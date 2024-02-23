Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 февраля предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

В температурном фоне на западе страны значительных изменений не ожидается, на севере и в центре республики – повышение ночью от 22-35 до 10-23 мороза, на востоке понижение ночью от 12-22 до 23-38 мороза, на юге и юго-востоке небольшое понижение до 8-23 мороза.

 

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