Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июня предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут кратковременнные дожди, прогремят грозы, усилится ветер.

Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков, отмечают синоптики.

Что касается температурного фона, то, похоже, что лето все-таки берет свое - ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны - до 27-35 тепла, добавили в Казгидромете.