Какие документы подписали участники саммита Организации тюркских государств
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В Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
По итогам саммита были подписаны следующие документы:
1. Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;
2. Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;
3. Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.