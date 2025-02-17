Какие хронические заболевания включат в перечень динамического наблюдения

Минздрав разработал поправки, которыми уточняется и расширяется перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
Так, перечень дополнен следующими видами заболеваний:
- палиндромный ревматизм;
- ревматическая полимиалгия;
- системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках;
- сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания;
- другие уточненные формы сахарного диабета;
- сахарный диабет неуточненный;
- другие дегенеративные болезни нервной системы;
- демиелинизурующие болезни центральной нервной системы.
Эти меры дадут возможность пациентам с вышеуказанными диагнозами получать медицинскую помощь на уровне ПМСП в рамках динамического наблюдения, включая регулярные осмотры врачей, обследования по показаниям, лекарственное обеспечение и т.д.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 3 марта.