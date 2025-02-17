Какие хронические заболевания включат в перечень динамического наблюдения

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Минздрав разработал поправки, которыми уточняется и расширяется перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, перечень дополнен следующими видами заболеваний:

- палиндромный ревматизм;

- ревматическая полимиалгия;

- системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках;

- сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания;

- другие уточненные формы сахарного диабета;

- сахарный диабет неуточненный;

- другие дегенеративные болезни нервной системы;

- демиелинизурующие болезни центральной нервной системы.

Эти меры дадут возможность пациентам с вышеуказанными диагнозами получать медицинскую помощь на уровне ПМСП в рамках динамического наблюдения, включая регулярные осмотры врачей, обследования по показаниям, лекарственное обеспечение и т.д.

Проект размещен на портале  «Открытые НПА»  до 3 марта.

#перечень #хронические заболевания #динамическое наблюдение

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