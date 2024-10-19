Какие инициативы продвигает Казахстан на встрече Организации тюркских государств

Международное сотрудничество , Экономика
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В Бишкеке состоялась 13-ая встреча министров экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В ней принял участие заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, а также делегации из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Главной темой встречи стали вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества и экономического развития государств-членов ОТГ.

Вице-премьер отметил, что Казахстан придает особое значение развитию тюркской интеграции, всегда приветствует инициативы и конструктивные предложения братских государств.

«Созданный в рамках ОТГ Тюркский инвестиционный фонд свидетельствует об общем стремлении к расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, привлечению капиталов, технологий и талантов для динамичного роста, процветания наших стран», — сказал в своем выступлении Нурлан Байбазаров.

Все министры стран ОТГ поддержали инициативы Казахстана о создании Совета по зеленым финансам, а также Совета Центральных (национальных) Банков государств-членов организации.

Следующая встреча министров экономики и торговли состоится в Туркестане, где планируется инаугурация специальной экономической зоны «TURAN» – еще одной инициативы Казахстана, поддержанной всеми странами ОТГ.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств учрежден 3 октября 2009 года. В 2021 году Совет был преобразован в Организацию тюркских государств.

По итогам 8 месяцев 2024 года показатели взаимной торговли между Казахстаном и странами ОТГ составили $7,2 млрд.

В 2024 года в рамках ОТГ был создан Тюркский инвестиционный фонд – первый совместный финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира.

Тюркская интеграция охватывает широкий спектр сотрудничества, начиная с транзитно-транспортных вопросов, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая гуманитарным блоком.

В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.

Государства-члены: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан. Государства-наблюдатели: Венгрия, Туркменистан.

#сотрудничество #экономика #Организация тюркских государств

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