Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Фото: пресс-служба Мажилиса

Дархан Жазыкбаев на заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2022 год напомнил, что в прошлом году Агентство по делам госслужбы разработало и внесло на рассмотрение Парламента проект закона по совершенствованию госслужбы.

«Проектом закона предусматриваются следующие изменения. Во-первых, документом вводится возможность увольнения политических служащих по решению президента в связи с утратой доверия. Уволенные по этой причине служащие не могут вернуться на госслужбу в течение трех лет. Во-вторых, работники, ротируемые в другой регион, будут получать выплату за аренду жилья. Это хороший стимул для перемещения служащих в территориальные органы», – уверен он.

Также госорганам планируют предоставить возможность привлечения специалиста по временному контракту для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать госдолжности.

Кроме того, АДГС будет мониторить соблюдение режима рабочего времени госорганами и регламентацию соотношения руководящего и исполнительского состава госорганов.

«В настоящее время мы видим, что в некоторых госорганах есть подразделения, состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – формирование оптимально эффективной структуры государственных органов», – резюмировал Дархан Жазыкбаев.