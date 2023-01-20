Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Политика
6
Диасов Ораз
корреспондент

О нововведениях в сфере государственной службы рассказал председатель Агентства Казахстана по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Дархан Жазыкбаев на заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2022 год напомнил, что в прошлом году Агентство по делам госслужбы разработало и внесло на рассмотрение Парламента проект закона по совершенствованию госслужбы.

«Проектом закона предусматриваются следующие изменения. Во-первых, документом вводится возможность увольнения политических служащих по решению президента в связи с утратой доверия. Уволенные по этой причине служащие не могут вернуться на госслужбу в течение трех лет. Во-вторых, работники, ротируемые в другой регион, будут получать выплату за аренду жилья. Это хороший стимул для перемещения служащих в территориальные органы», – уверен он.

Также госорганам планируют предоставить возможность привлечения специалиста по временному контракту для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать госдолжности.

Кроме того, АДГС будет мониторить соблюдение режима рабочего времени госорганами и регламентацию соотношения руководящего и исполнительского состава госорганов.

«В настоящее время мы видим, что в некоторых госорганах есть подразделения, состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – формирование оптимально эффективной структуры государственных органов», – резюмировал Дархан Жазыкбаев.

 

 

Популярное

Все
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Капазиев изобрел "машину времени"
За границей – хорошо, а дома...
Ученый, романтик, фантаст
Философия сакрального пространства
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
На священной земле Абая
Мир в руках поэта
Последовательная перезагрузка политической системы
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
В нынешнем году исполняется 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, выдающегося писателя, при жизни ставшего классиком мировой литературы
Казахстан-2022: вектор реформ и логика общественной модернизации
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Лоскут к лоскутку
Любимой газете – 90!
Парить – здоровью вредить
Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей
Труд во благо общества
Кавендиш в «Астане»
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Алихан Смаилов дал поручения по БАКАД и G4 City
Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – премьер
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Министр юстиции ответил на вопросы о фонде, имуществе и загранактивах первого президента
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Политика , Мажилис , Скандалы
ЦИК лишил мажилисмена Азамата Абильдаева депутатских полном…
Политика
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Политика
Последовательная перезагрузка политической системы
Политика
Казахстан-2022: вектор реформ и логика общественной модерни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]