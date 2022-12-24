Какие изменения принесет казахстанцам закон о развитии агломераций

Сенат
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Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев обсудил с депутатами маслихата г.Алматы проводимые в стране комплексные демократические реформы и перезагрузку политической системы Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената. 

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

В ходе встречи председатель Сената подробно остановился на ключевых принципах построения Справедливого Казахстана, а также отметил важность совместной работы в этом направлении, на всех уровнях представительной власти.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что логичным продолжением конституционной реформы, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются предстоящие выборы в Парламент и маслихаты, а также переформатирование работы Сената, как Палаты реально представляющей интересы регионов страны.

"Парламент будет работать в новых условиях и с учетом новых требований и задач. Сенат должен стать органом, реально представляющим интересы регионов. Очевидно, что наиболее важные экономические и социальные процессы проходят на местах. Без комплексного развития регионов невозможно будет вывести развитие страны на новый уровень, а значит и достичь целей построения Справедливого Казахстана", – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что на комплексное развитие регионов направлен и принятый на неделе сенаторами закон о развитии агломераций.

В его рамках принимается комплексный план, реализация норм которого должна оказать положительное влияние на совершенствование системы расселения граждан и размещения производственных сил, на эффективное использование инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В связи с этим Маулен Ашимбаев подчеркнул важность объединения усилий депутатов Сената и маслихатов для развития крупнейшей в стране алматинской агломерации.

"Особо пристальное внимание будет уделяться контролю за реализацией в регионах поручений главы государства, национальных проектов, программ поддержки МСБ и другим вопросам. Убежден, что тесное взаимодействие с маслихатами является ключевым условием для реализации важной задачи Сената – представительства и защиты интересов регионов", – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с коллективом Центра социальных услуг «Алатау», в котором лица с инвалидностью получают широкий спектр социальных и медицинских услуг.

Спикер Сената акцентировал внимание на том, что улучшение здоровья казахстанцев, повышение качества и доступности здравоохранения – важная составляющая социальной политики страны. Он отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание работе в данном направлении.

Председатель Сената кратко остановился на предстоящей законодательной работе в сфере здравоохранения и выразил признательность коллективу Центра за их заботу о подопечных и вклад в развитие отрасли.

"По поручению главы государства, ежегодно принимаются меры по повышению заработной платы медиков. С 2023 года зарплата врачей повысится на 30%, среднего медицинского персонала – на 20%. В целом в предстоящий период продолжится увеличение средств, выделяемых на здравоохранение. В 2027 году их объём должен достичь не менее 5% от ВВП. Будет законодательно закреплен статус врача. Эти и другие меры будут способствовать защите и поддержке медицинских работников, повышению престижа профессии", – рассказал Маулен Ашимбаев.

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