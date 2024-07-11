Какие казахстанские компании представлены на выставке «ИННОПРОМ»

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В рамках мероприятия был подписан ряд документов по взаимовыгодному сотрудничеству

Фото: пресс-служба правительства РК

В Екатеринбурге с 8 по 10 июля прошла XIV Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». В мероприятии приняли участие официальные делегации стран ЕАЭС, ОАЭ, Сербии, Кубы, Азербайджана, Туркменистана, Омана, Индии, Тайланда, Пакистана Турции, Венгрии и других государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Делегацию от Казахстана возглавил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. В ее состав вошли представители центральных органов, регионов, бизнеса и национальных компаний.

Представлены крупные отечественные компании металлургии и машиностроения: Корпорация Казахмыс, Карагандинский литейно-машиностроительный завод (KLMZ), Railways Systems KZ, Alageum Electric и ВодЭкоФильтр.

В рамках мероприятия был подписан ряд документов по взаимовыгодному сотрудничеству. Так, с участием акимата Карагандинской области и представителей бизнеса заключены соглашения по созданию совместных проектов, в том числе по проектированию и производству батарей автономного электропитания, техническому перевооружению предприятий.

Кроме того, проведены встречи министра промышленности и строительства Казахстана с министрами промышленности и торговли РФ, внешней торговли ОАЭ, губернатором Свердловской области РФ, премьер-министром Башкортостана и первыми руководителями крупных промышленных предприятий (ООО «УралКран», ТОО «Евразийский механический завод», ООО «СГМК-Металл»).

Казахстанская делегация также приняла участие в очередных заседаниях советов по промышленной политике ЕАЭС и СНГ, в рамках которых был рассмотрен среднесрочный стратегический документ, где заложены основные векторы развития промышленности в рамках ЕАЭС до 2030 года.

#компании #выставка #ИННОПРОМ

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