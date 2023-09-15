Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе

Как отметили в МСХ, презентованные товары являются визитной карточкой страны – мука, верблюжье и кобылье молоко, растительные масла.

Фото пресс-службы президента РК

На выставке товаропроизводителей стран Центральной Азии в Душанбе Казахстан представил свою агропродукцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Как сообщается, отдельная часть казахстанского стенда была представлена продукцией глубокой переработки зерна, производителями которой являются ТОО «BioOperations» и АО «АзияАгроФуд».

Продемонстрировали отечественные предприниматели и инновационный продукт. Представители ТОО «Бату Агро» привезли на выставку кормовые добавки, произведенные из шкур КРС и МРС. Также представлена продукция комбикормового завода ТОО «Элеватор Тайынша».

Традиционно презентованы товары, являющиеся визитной карточкой Казахстана – мука, верблюжье и кобылье молоко, растительные масла.

Особый интерес вызвали кондитерские изделия фабрики АО «Баян Сулу» и вино ТОО «Silk Alley», которое производится из французских сортов винограда, выращенных в Казахстане.

В целом выставка познакомила высокопоставленных представителей стран Центральной Азии, а также посетителей выставки со всем разнообразием и высочайшим качеством отечественной продукции АПК, и открыла новые возможности для торговли и партнерства, отметили в МСХ.