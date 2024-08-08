Какие мероприятия пройдут ко Дню Абая в Казахстане

В этом году основоположнику казахской письменной литературы исполняется 179 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По всей республике пройдут более 500 мероприятий, посвященных творчеству великого поэта и философа Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным министерства, в областных центрах праздник начинается с возложения цветов к памятникам Абая.

Также будут организованы абаевские чтения, литературные вечера и караоке-мероприятия в формате Open Air.

В рамках празднования в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном музее-заповеднике Абая «Жидебай - Бөрілі» пройдут мероприятия «Өлмейтұғын артына сөз қалдырған...», «Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық», «Воспоминания и стихи Шакира, посвященные Абаю», поэтический конкурс «Абайды оқы, таңырқа...».

В музее «Түркістан тарихы» пройдет выставка «Абай әлемі».

По линии молодежной политики запланированы челленджи и Абаевские чтения в рамках национальной молодёжной декады.