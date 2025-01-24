Какие меры принимает Казахстан для защиты детей

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Треть населения страны составляют дети

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане проживает 6,8 млн детей, что составляет треть от всего населения. В Минпросвещения рассказали, какие законодательные меры усиливает государство для их защиты, сообщает Kazpravda.kz

Так, по итогам 2024 года приняты три ключевых закона по укреплению правовой базы и введены действенные механизмы для защиты наших маленьких граждан.

Важной инициативой принятого закона по вопросам образования и наставничества стало создание института наставников, для адаптации в обществе детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодня более 330 детей получают необходимую поддержку.

Ключевой мерой в законе по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей стало ужесточение норм за правонарушения в отношении детей, введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних. В целях укрепления безопасности маленьких граждан, также запрещена высадка детей из автобусов.

С 2025 года в школах и колледжах страны внедрены QR-коды для мгновенного обращения в единый республиканский контакт-центр «111». Согласно данным, на январь текущего года в контакт-центр обратились 17 400 детей.

Третий принятый закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка предусматривает нормы по созданию профессиональных приемных семей, улучшение условий для детей-сирот.

Сегодня 82% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в казахстанских семьях. По итогам 2024 года еще более 3 тысяч детей обрели новую семью.

С 2025 года внедряется новая форма семейного устройства - профессиональная приемная семья. Эта инициатива направлена на проявление заботы, создание доброжелательной среды в домашних условиях детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

#дети #защита #законы #меры

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