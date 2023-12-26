Какие мероприятия готовят для жителей и гостей Астаны в новогоднюю ночь

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, 31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадки ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты «Жаңа жыл түні» для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.

«В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа «Килиманджаро», Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган и многие другие артисты» — уточнили в городской администрации.

Также в столичном акимате добавили, что в 23:45 на площадке ЭКСПО выйдет прямой эфир телеканала Jibek Joly. В прямом эфире будут показаны новогодние поздравления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и представлена праздничная программа.

Вместе с тем, 31 декабря пройдет массовый забег. Участники спортивного мероприятия планируют преодолеть дистанцию в 2024 метра. Начало в 21.00. Выдача стартовых пакетов пройдет с 20.30 перед стартом. 

#Астана #праздник #акимат #мероприятия #ночь #Новый год

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