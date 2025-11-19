Какие вирусы «гуляют» по Казахстану в новом эпидсезоне, рассказали в Минздраве

Дана Аменова
специальный корреспондент

По информации министра здравоохранения, по республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса и метапневмовируса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства доложила об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в республике, сообщает Kazpravda.kz

Она отметила, что с начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября т.г.) в стране зарегистрировано 1 млн 461 тыс. случаев ОРВИ, среди них дети до 14 лет 66%.

Министр сообщила, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тыс. случая ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 гг. заболеваемость увеличена на 16%.

«Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы. По республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса, метапневмовируса. В общей заболеваемости ОРВИ в 66% регистрируется среди детей до 14 лет», – сказала Акмарал Альназарова.

По данным Минздрава, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ среди школьников. В эпидемический процесс больных ОРВИ вовлечено порядка 4% школьников от общего числа заболевших.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль качества медобслуживания граждан в сезон вирусных заболеваний; ведомству и акиматам - обеспечить строгий контроль качества медпомощи.

«Как видим, начался сезон вирусных заболеваний. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан», – отметил Премьер-министр.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в случае необходимости нужно быть готовыми развернуть дополнительные места в стационарах и организовать работу выездных мобильных бригад.

Особое внимание уделено вопросам лекарственного обеспечения. Противовирусные препараты должны быть доступны в необходимом объеме во всех аптеках. Также необходимо активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний. Контроль закреплен за министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.

