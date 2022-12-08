Какие задачи обозначил премьер перед новым акимом Астаны

Правительство

По его словам, необходимо запустить комплекс новых очистных сооружений, ряд электроподстанций, ТЭЦ-3 и несколько ТЭС на газе, активизировать работу по благоустройству жилых массивов, а также завершить строительство всех проблемных жилищных объектов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Астане состоялось собрание депутатов маслихата с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова и руководителя администрации президента РК Мурата Нуртлеу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима столицы – Джакенов Берик Оралович и Касымбек Женис Махмудович. Соответствующее письмо президента РК зачитал Алихан Смаилов.

По итогам открытого голосования 21 депутат отдал голос за Касымбека, 7 депутатов проголосовали за Джакенова. Всего в собрании приняло участие 28 депутатов.

На состоявшейся после этого встрече с активом столицы Алихан Смаилов отметил, что город активно развивается, численность его жителей выросла в 4,5 раза. Увеличились и темпы строительства: с 2019 года в эксплуатацию введено более 10 млн кв. метров жилья.

«В этой связи одними из основных задач акимата являются обеспечение жителей качественной питьевой водой, электроэнергией и теплом, а также решение вопросов модернизации социальных объектов», — сказал премьер-министр.

По его словам, необходимо запустить комплекс новых очистных сооружений, ряд электроподстанций, ТЭЦ-3 и несколько ТЭС на газе, активизировать работу по благоустройству жилых массивов, а также завершить строительство всех проблемных жилищных объектов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что за последние годы в разы выросла нагрузка на социальную инфраструктуру Астаны, в частности больницы и школы. В этой связи государством принимаются меры по решению этих вопросов. Например, в рамках нового Национального проекта «Комфортная школа» в столице в ближайшие годы откроются 24 школы нового формата на 44,4 тыс. ученических мест.

В качестве других важных направлений премьер-министр обозначил запуск крупных инвестиционных проектов с созданием постоянных рабочих мест и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

«Малый и средний бизнес должен быть ведущим драйвером экономического роста. Если раньше Астана была городом госслужащих, то теперь это город предпринимателей. Каждый третий житель столицы работает в малом и среднем бизнесе. В этой связи нужно принимать меры по устранению барьеров для развития бизнес-среды», — отметил он.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость увеличения объема производства качественных продуктов питания, решения актуальных экологических вопросов и проблем с функционированием ливневой канализации.

«Работа местных исполнительных органов должна строиться на основе эффективного диалога с населением и быть направлена на дальнейшее развитие столицы и повышение благосостояния граждан», — заключил Алихан Смаилов.

 

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