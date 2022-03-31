Как усилить роль организаций гражданского общества в обеспечении эффективного взаимодействия? Каким образом используется потенциал неправительственного сектора в популяризации культурной политики? Как ведется работа по созданию общественного фонда «Народу Казахстана» и многие другие вопросы обсуждались на заседании Координационного совета по взаимодействию с НПО, прошедшего под председательством Министра информации и общественного развития Аскара Умарова.

В заседании приняли участие 35 представителей государственных органов, 46 представителей НПО и экспертного сообщества.

Основными спикерами мероприятия выступили вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, Председатель Правления ОФ «Народу Казахстана» Болат Жамишев, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева.

В своем вступительном слове Министр подчеркнул, что «Глава государства в Послании народу Казахстана особо отметил роль неправительственного сектора в решении важных социальных вопросов и необходимости системной перезагрузки институтов гражданского общества. В этой связи, формирование единой институциональной модели общественного диалога и усиление взаимодействия между властью и народом является одной из основных задач нашего Совета».

Также в ходе заседания министр подчеркнул особую важность совершенствования процессов взаимодействия государственных органов с НПО, качественного обновления составов общественных советов, о вовлечении максимального количества представителей в работу национального института «Ұлттық Құрылтай».

В ходе заседания Жандос Буркитбаев рассказал о проведенной работе по созданию общественного фонда «Қазақстан халқына».

В свою очередь, Председатель Правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил о разработке критериев отбора проектов и программ для финансирования, а также о реализации модели «Фонда – фондов», деятельность которого будет направлена на создание системы благотворительности в стране.

Кроме того, участники Совета подробно обсудили проблемные вопросы планирования тематики и оценки эффективности реализации государственного социального заказа на региональном уровне.

Итоги заседания отражены в протоколе Совета, который будет направлен в государственные органы для работы.

Ярким завершением заседания Совета стало то, что президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева от имени представителей гражданского общества инициировала Открытое обращение, в котором выразили поддержку и гражданскую солидарность прогрессивным инициативам Президента страны Касым-Жомарта Токаева.