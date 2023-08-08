Какое место занял Казахстан в медальном зачете Универсиады-2023

Спорт
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В Чэнду (Китай) был разыгран последний медальный комплект летней Универсиады-2023, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

По итогам студенческих игр 1-е место в медальном зачете занял Китай, у хозяев Универсиады 178 медалей (103 золотых, 40 серебряных и 35 бронзовых).

Вторая строчка у Японии – 93 (21-29-43), третья позиция досталась Южной Корее – 58 (17-18-23).

Сборная Казахстана заняла 20-е место с 20 медалями – 2 «золота», 7 серебряных и 11 бронзовых.

Обладателями «золота» в сборной Казахстана стали гимнаст Милад Карими и таэквондистка Рита Бакишева.

«Серебро» взяли Карими, его коллега-гимнаст Нариман Курбанов, лучница Диана Турсынбек, гимнастка Эльжана Таниева (дважды), мужская сборная по стрельбе с 50 метров из винтовки (Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин) и индивидуальный стрелок Никита Чирюкин.

«Бронза» досталась все тем же Карими и Таниевой, мужским сборным по таэквондо (Абдурахмон Марипов, Бейбарыс Каблан, Бексултан Мусахан и Шамсат Дуйсенов), по стрельбе из винтовки с 10 метров (Малиновский, Сатпаев, Шахторин), по фехтованию на саблях (Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян), дзюдоистам Бекарысу Садуакасу, Сунгату Жубаткану и Аскару Наркулову, пловцу Адильбеку Мусину, а также ушуистам Бексултану Каскенову и Айгерим Торехановой. 

#казахстан #Спорт #медали #Универсиада

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