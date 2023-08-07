Второе «золото» Казахстана

Милад Карими принес Казахстану второе «золото», выиграв в финале соревнований на перекладине на Всемирных студенческих играх. Казахстанский атлет занял первое место с результатом в 14,800 балла. На втором месте в этом виде упражнения расположился гимнаст из Китая Ши Сун (14,600), а на третьем – спортсмен из Японии Сугимото Каито (14,233). Ранее Милад принес нам еще две награды – «серебро» в мужских вольных упражнениях и «бронзу» в опорном прыжке. Таким образом, он стал обладателем сразу трех наград, причем различного достоинства.

Отметим, что в гимнастике у нас есть и еще одна медаль – ее нам принес Нариман Курбанов. Он взял «серебро», заняв второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом в 15,266 балла. «Золото» завоевал Ли Чин-кай из Китайского Тайбэя (15,500), а третьим стал его соотечественник Шяо Ю Цзян (14,933).

На данный момент у студенческой сборной Казахстана в активе 19 наград: две золотые, семь серебряных и десять бронзовых. Мы уже сообщали о завоеванных наградах в первые дни, а теперь несколько слов о спортсменах, которые взяли медали в последующие стуки.

Так, мужская сборная по таэквондо в составе Абдурахмона Марипова, Бейбарыса Каблана, Бексултана Мусахана и Шамсата Дуйсенова стала обладателем «бронзы» в команд­ных соревнованиях. Спортсмены из Казах­стана дошли до полуфинала, где уступили будущим серебряным призерам из Ирана, тем самым оставшись с бронзовыми медалями. «Золото» же здесь выиграли южнокорейцы, а второй комплект бронзовых наград достался Китаю.

Порадовали нас фехтовальщики – на этот раз саблисты. Мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командном первенстве на сабле. В составе казахстанской команды выступили Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян. «Серебро» выиграла сборная Южной Кореи, а чемпионами соревнований стали спортсмены из Италии.

Обладателями двух бронзовых наград стали и ушуисты Бексултан Коскенов и Айгерим Тореханова. Кос­кенов в полуфинале весовой категории до 60 кг уступил китайцу Ма Йигу, тем самым получив «бронзу». А Тореханова, выступающая в той же весовой категории, также дошла до полуфинального поединка, где уступила турчанке Берне Тут.