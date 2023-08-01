Казахстан завоевал первое "золото" Универсиады-2023

Спорт
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Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, которая проходит в китайском Чэнду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

Ее обладательницей стала таэквондистка Рита Бакишева, в финале весовой категории до 46 кг одолевшая Хуань Инь Суань из Китайского Тайбея.

Таким образом, количество медалей Казахстана на Универсиаде увеличилось до 11. Помимо одного «золота» в копилке наград студенческой сборной РК – по 5 серебряных и бронзовых медалей.

Универсиада-2023 продлится до 8 августа. Казахстан представлен на ней в 10 видах спорта.

С полным расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Всемирной летней Универсиаде можно ознакомиться здесь.

 

 

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