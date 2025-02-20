Какой будет погода этой весной в Казахстане

Погода
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Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую весну, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно, т. е. выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы. К примеру, при затоках холодных воздушных масс могут быть снегопады, в северных регионах с метелью, при арктических вторжениях вероятны заморозки. При интенсивном выносе тепла с районов Средней Азии может установиться по-летнему жаркая погода, особенно в апреле и мае. В прошлом году, например, в середине апреля в большинстве областей республики установилась по летнему теплая погода, когда столбики термометров достигали отметки +22+30°С.    

В течение весеннего периода прогнозируется следующее распределение осадков:

- в марте ожидается осадков больше нормы на большей части республики, около нормы – в юго-западной половине страны (в Мангыстауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау);

- в апреле прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области);

- в мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы – в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы - на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).

#погода #Казгидромет #весна #прогноз

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