Какой будет погода в августе для казахстанцев

Казгидромет представил консультативный прогноз погоды по Казахстану на август 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.

В первой декаде месяца прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха:

- на севере, в центре республики ночью от +13+18°С до +17+22°С, днем от +20+25°С до +25+30°С, на юге региона +35°С;

- на западе страны ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +28+33°С до +36+41°С;

- на юге и юго-востоке республики ночью от +18+23°С до +22+27°С, днем от +29+36°С до +35+43°С;

- в восточных регионах ночью от +12+18°С до +15+23°С, днем от +23+30°С до +28+35°С.

В течение второй и третьей декад августа на територии республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

Основной фон температуры воздуха:

- в западных регионах составит ночью +10+20°C, днем +20+30°С, в отдельные дни - повышение температуры воздуха ночью до +20+25°С, днем до +35+41°С;

- в северных регионах страны - понижение температуры воздуха ночью от +13+18°С до +5+10°С, днем от +28+33°С до +15+20°С;

- в центре и на востоке страны - колебание ночью от +13+18 до +7+12°С, днем от +24+29°С до +19+24°С, в отдельные дни понижение температуры воздуха ночью до +4+9°С, днем до +16+21°С;

- на юго-западе, в южных регионах республики температура воздуха будет колебаться ночью от +15+20°С до +9+14°С, днем от +32+37°С до +29+34°С.